Лично перерезал пуповину: Павел Прилучный стал отцом в третий раз

Звезда сериала «Закрытая школа» стал отцом в третий раз. Двое детей Мия и Тимофей родились в прошлом браке с актрисой Агатой Муцениеце. Ребята уже успели познакомиться с братом. Имя новорожденного звездные родители пока держат в секрете. Однако судя по цвету пеленки, в которую был завернут малыш, у пары родился мальчик.