Лично перерезал пуповину: Павел Прилучный стал отцом в третий раз

Супруга Павла Прилучного — Зепюр Брутян — родила. Радостной новостью актер поделился с подписчиками в своем блоге, опубликовав видео из роддома.
Пара стала родителями несколько дней назад — 28 апреля. На кадрах видно, что Прилучный сам перерезал пуповину.
Звезда сериала «Закрытая школа» стал отцом в третий раз. Двое детей Мия и Тимофей родились в прошлом браке с актрисой Агатой Муцениеце. Ребята уже успели познакомиться с братом. Имя новорожденного звездные родители пока держат в секрете. Однако судя по цвету пеленки, в которую был завернут малыш, у пары родился мальчик.