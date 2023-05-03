Никогда не догадаетесь! Кто в этом году будет озвучивать баллы от Эстонии на Евровидении?

Для этого важного действа был выбран эстонский футболист, участник телепроекта «Танцы со звездами» - Рагнар Клаван (37).

Эстонский футболист Рагнар Клаван Фото: Kuvatõmmis saatest

«Ливерпуль - исторически очень особенный город», - сказал футболист Рагнар Клаван, тесно связанный с Ливерпулем, в интервью в передаче Ringvaade во вторник вечером.

Клаван рассказал, что когда он был в Ливерпуле, у него не было возможности пойти в паб, чтобы просто насладиться вечером. «Они такие ярые фанаты и просто хотят получить частичку тебя. Этого слишком много», - сказал Клаван в программе, добавив, что его хорошо знают в городе.

Говоря о «Евровидении», Клаван признался, что прослушал песни этого года, и его тип-3 остается нордическим. «Алика - № 1, насчет № 2 я сомневаюсь, Финляндия это или Швеция, - скорее Швеция, а затем Финляндия - № 3. У Финляндии такая особенная песня, что она может вас удивить». Он считает, что Швеция победит в голосовании в Эстонии.

Рагнар Клаван играл в футбол в высшей лиге Германии за клуб «Аугсбург». В 2016 году игрок перешел в клуб английской Премьер-лиги «Ливерпуль» и сыграл за клуб в финале Лиги чемпионов УЕФА.