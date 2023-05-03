Никогда не догадаетесь! Кто в этом году будет озвучивать баллы от Эстонии на Евровидении?

В этом году Эстония сделала оригинальный и редкий выбор. В прошлые годы такого не было! Как вы уже знаете, в качестве артиста нашу страну на Евровидении представляет Алика с песней Bridges. Кто же озвучит баллы?
Для этого важного действа был выбран эстонский футболист, участник телепроекта «Танцы со звездами» - Рагнар Клаван (37).
«Ливерпуль - исторически очень особенный город», - сказал футболист Рагнар Клаван, тесно связанный с Ливерпулем, в интервью в передаче Ringvaade во вторник вечером.
Клаван рассказал, что когда он был в Ливерпуле, у него не было возможности пойти в паб, чтобы просто насладиться вечером. «Они такие ярые фанаты и просто хотят получить частичку тебя. Этого слишком много», - сказал Клаван в программе, добавив, что его хорошо знают в городе.
Говоря о «Евровидении», Клаван признался, что прослушал песни этого года, и его тип-3 остается нордическим. «Алика - № 1, насчет № 2 я сомневаюсь, Финляндия это или Швеция, - скорее Швеция, а затем Финляндия - № 3. У Финляндии такая особенная песня, что она может вас удивить». Он считает, что Швеция победит в голосовании в Эстонии.
Рагнар Клаван играл в футбол в высшей лиге Германии за клуб «Аугсбург». В 2016 году игрок перешел в клуб английской Премьер-лиги «Ливерпуль» и сыграл за клуб в финале Лиги чемпионов УЕФА.
Первый полуфинал конкурса Евровидение состоится во вторник, 9 мая, а Алика выйдет на сцену во втором полуфинале в четверг, 11 мая. Алика выйдет на сцену четвертой во втором полуфинале. Гранд-финал Евровидения состоится в субботу, 13 мая. Портал Limon.ee будет комментировать и вести трансляции всех конкурсных дней. Не пропустите!