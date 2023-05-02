В последние выходные апреля на Балтийском море было на самом деле жарко! Огромное количество жителей нашей страны отправились в круиз Таллинн-Стокгольм, в том числе и для того, чтобы послушать самую любимую эстонскую певицу Анне Вески!
Негде яблоку упасть! Что творилось в последние выходные апреля на круизном лайнере Таллинн-Стокгольм?
Легендарная и горячо любимая Анне Вески исполнила свои песни на борту парома Tallink Baktic Queen, который состоялся 28-30 апреля.
Сама Анне сделала публикацию на своей странице в Facebook, в которой поблагодарила всех присутствующих на пароме и ее концерте людей. На фото видно, что в зале Strlight буквально яблоку было негде упасть! Такого аншлага Tallink наверняка не видел давно!
В комментариях к публикации уже зрители благодарят Анне за прекрасное настроение и отличное выступление.
«Очень приятный рейс, и вечеринка была потрясающей благодаря всегда великолепной Анне Вески!» - пишет одна зрительница в комментариях.
«Это было очень красивое шоу, настоящая звезда Анне сделала нашу поездку такой приятной! Мы получили огромное удовольствие!» - пишет другая.