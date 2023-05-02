Негде яблоку упасть! Что творилось в последние выходные апреля на круизном лайнере Таллинн-Стокгольм?

Легендарная и горячо любимая Анне Вески исполнила свои песни на борту парома Tallink Baktic Queen, который состоялся 28-30 апреля.

Сама Анне сделала публикацию на своей странице в Facebook, в которой поблагодарила всех присутствующих на пароме и ее концерте людей. На фото видно, что в зале Strlight буквально яблоку было негде упасть! Такого аншлага Tallink наверняка не видел давно!

В комментариях к публикации уже зрители благодарят Анне за прекрасное настроение и отличное выступление.

«Очень приятный рейс, и вечеринка была потрясающей благодаря всегда великолепной Анне Вески!» - пишет одна зрительница в комментариях.