Виктория Бекхэм опубликовала откровенное фото мужа в день его рождения

Певица и дизайнер Виктория Бекхэм опубликовала в соцсетях откровенное фото супруга - экс-футболиста Дэвида Бекхэма. Примечательно, что снимок появился в день рождения спортсмена. Так экс-солистка Spice Girls решила поздравить мужа, пишет Лайф.
«Давайте все отпразднуем! Не благодарите!» - подписала фото Бекхэм.
Подписчики оценили весьма интимную фотографию звезды футбола. Они поблагодарили супругу Бекхэма за публикацию такого снимка.
«Такое чувство, что день рождения у меня», - написал один из подписчиков.
«Вау!» - восхитился другой.
2 мая Дэвиду Бекхэму исполнилось 48 лет. Спортсмен женат на Виктории Бекхэм с 1999 года. У пары четверо детей.
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