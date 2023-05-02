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Виктория Бекхэм опубликовала откровенное фото мужа в день его рождения

Limon.ee
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Виктория и Дэвид Бекхэм.
Виктория и Дэвид Бекхэм. Фото: Shutterstock

Певица и дизайнер Виктория Бекхэм опубликовала в соцсетях откровенное фото супруга - экс-футболиста Дэвида Бекхэма. Примечательно, что снимок появился в день рождения спортсмена. Так экс-солистка Spice Girls решила поздравить мужа, пишет Лайф.

«Давайте все отпразднуем! Не благодарите!» - подписала фото Бекхэм.

Подписчики оценили весьма интимную фотографию звезды футбола. Они поблагодарили супругу Бекхэма за публикацию такого снимка.

«Такое чувство, что день рождения у меня», - написал один из подписчиков.

«Вау!» - восхитился другой.

2 мая Дэвиду Бекхэму исполнилось 48 лет. Спортсмен женат на Виктории Бекхэм с 1999 года. У пары четверо детей.

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