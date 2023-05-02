Виктория Бекхэм опубликовала откровенное фото мужа в день его рождения

Певица и дизайнер Виктория Бекхэм опубликовала в соцсетях откровенное фото супруга - экс-футболиста Дэвида Бекхэма. Примечательно, что снимок появился в день рождения спортсмена. Так экс-солистка Spice Girls решила поздравить мужа, пишет Лайф.