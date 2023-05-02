КАК БУДТО КОНЕЦ СВЕТА ⟩ «Когда мир исчез!» Над Хальяла бушует огромное облако пыли

В Хальяла, Ляэне-Вирумаа, участников дорожного движения беспокоит облако пыли. «Очень страшно! Я почти не видела обочину дороги», - говорит Меррит Кихо, которая поделилась фотографиями с редакцией Elu24.
«Когда мир исчез. Интересные дорожные условия на перекрестке Хальяла, как песчаная буря в пустыне», - предупреждает Меррит Кихо, владелица ресторана Mermer.
Она рассказала редакции, что картина, увиденная днем, была довольно страшной. «Мы оказались внутри этого облака, очень испугались… Я почти не видела обочину дороги, перед нами один автомобиль ехал со скоростью пешехода. И мы так же, - отметила Меррит.
Буквально неделю назад издание Järva Teataja писало, что над шоссе Таллинн-Нарва бушует облако пыли, из-за чего многие водители вынуждены останавливаться на обочине.
«На обочине было довольно много машин, и видимость была практически нулевой», - сказал изданию Järva Teataja один из участников дорожного движения. «Машины выезжали из бури полностью в песке».
По словам синоптика Кайро Кийтсака, для Хальяла в этом нет ничего необычного. Наоборот, весной там довольно часто появляются облака пыли. «Вблизи Хальяла есть большие открытые поля. Сейчас они очень сухие. Порывистый южный ветер поднял пыль с полей, образовав большое облако пыли, и понес его над шоссе Таллинн-Нарва», - пояснил Кийтсак.