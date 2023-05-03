Как проверить, что в доме денежная удача 3 мая: приметы и что нельзя делать

3 мая церковь почитает память святого Федора. Была распространена традиция 3 мая ходить на кладбище, причитать, плакать и окликать родственников, которых уже нет в живых.
Никаких важных дел на 3 мая обычно не планировали, не устраивали крестин и свадеб. Это было время, предназначенное исключительно для поминовения умерших людей.
Также 3 мая обязательно нужно было накрыть обильный и богатый стол, чтобы предкам на том свете было хорошо.
Что нельзя делать 3 мая
- Нельзя 3 мая стирать постельное белье. В противном случае будут сниться кошмары, от которых потом не избавиться, поэтому нельзя нарушать данную примету. Если комнатные цветы в хорошем состоянии, то в вашем доме всегда присутствует финансовая удача.
- Нельзя 3 мая поливать комнатные цветы. Можно потерять все финансовое благополучие, а члены семьи из-за этого будут постоянно ссориться.
- Нельзя 3 мая надевать вещи швами наружу. Ждать неприятностей.
- Нельзя 3 мая допускать, чтобы кошка спала вместе с ребенком. Согласно приметам, она отбирает у него силы.
Приметы на 3 мая
- Если гроза 3 мая, то ждать урожайный год.
- Если зацвела мать-и-мачеха, то будет тепло.
- Если комары появились, то ждать потепления.
- Если гром в этот день, то предвещает урожайный год.
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