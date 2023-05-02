Голливуд прекращает снимать кино: сценаристы отказались работать

Сценаристы Голливуда отказываются продолжать работать до тех пор, пока им не повысят зарплату. Они пытались договориться об этом с киностудиями, но ничего не получилось. Итогом стала массовая забастовка, которая может привести к «заморозке» на неопределенное время многих фильмов и сериалов. Речь идет о проектах студий Disney и Warner Bros. Discovery, а также платформ Netflix и Amazon.
«Американская гильдия сценаристов призвала к первой за 15 лет забастовке после того, как переговоры о трудовом соглашении со студиями Голливуда сорвались», - сообщает РИА ФАН со ссылкой на издание Axios.
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