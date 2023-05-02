Это приводит к старению: косметолог назвала ошибки в уходе за кожей лица

Ориентирование на чужой опыт

В вопросе ухода за кожей важно понимать, что нет универсальных средств, которые будут работать для всех одинаково. Если вашей подруге или другу подошло определенное средство, не значит, что оно так же будет работать на вас.

При выборе уходовой косметики нужно отталкиваться от своего типа кожи, ее состояния и возраста.

Одновременное использование средств разных брендов

Желательно использовать всю линейку одного бренда, поскольку, как правило, средства дополняют друг друга. Такой уход будет более эффективным.

То есть очищение, тонизация, глубокая очистка, сыворотка, крем для лица и зоны вокруг глаз следует выбирать от одного производителя. Применение средств разных брендов с разными компонентами может ухудшить состояние кожи.

Использование только обычного крема для лица

Нужно понимать, что каждая зона лица, а также шея и декольте нуждаются в специализированном уходе.

Зона вокруг глаз – самая чувствительная. Она в первую очередь выдает все признаки старения, поэтому нуждается в специальном уходе с помощью профильных средств.

Отказ от кремов с SPF

Важно защищать свою кожу от солнечных излучений. В этом помогут средства с солнцезащитными фильтрами – SPF. Их нужно использовать в течение всего года.

Необходимо выбирать крем от 15 до 50% SPF – в зависимости от особенностей и состояния кожи. Если есть проблемы с пигментацией, утренний уход должен содержать 25–50% SPF.

Игнорирование этапов ухода

Для красивой и здоровой кожи недостаточно только умывания или нанесения крема. Домашний уход за кожей лица должен состоять из обязательных этапов: