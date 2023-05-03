Гороскоп на 3 мая для всех знаков Зодиака

Близнецы

Близнецы рискуют потерять свой природный оптимизм и оказаться в плену мрачных и угнетающих мыслей. Постарайтесь найти подлинную причину своего душевного дискомфорта – вероятнее всего, она связана с работой, отношениями с коллегами и руководством. Сегодня вы не должны предпринимать решительных действий, но вполне можете решить, как будете поступать в будущем. Посоветуйтесь с друзьями, выслушайте советы родственников, даже если они придутся вам не по вкусу.

Эмоциональный фон в целом неблагоприятен, но во всем, что касается любви и романтических отношений, сказывается влияние позитивных тенденций. Новое увлечение или ни к чему не обязывающий флирт будут для вас лучшим лекарством от печалей и тревог.

Рак

Будьте очень осторожны! День связан с ухудшением самочувствия, не исключены обострения хронических заболеваний, травмы. Откажитесь от кулинарных экспериментов, отложите визит к парикмахеру или косметологу: сегодня вам нужны покой и стабильность. Жажда перемен – лишь следствие тех глубоких переживаний, о которых вы предпочитаете не задумываться, и избавиться от них не удастся, даже если вы весь мир перевернете с ног на голову.

Отношения с близкими – сфера, в которой неблагоприятные тенденции стремительно набирают силу. Вы склонны ссориться с друзьями из-за мелочей, отстаивать свою точку зрения, не щадя чувств родственников, и только для любимого человека делаете исключение, относясь снисходительно к его слабостям.

Лев