ЗВЕЗДЫ О НЕВОСПОЛНИМОЙ ПОТЕРЕ ⟩ Валентин Юдашкин: и это все о нем!

«Русский Пьер Карден», как называли Валентина Юдашкина, даже после достигнутых громких успехов и славы продолжал оставаться скромным интровертом, который превыше блеска светской жизни ценил домашний уют и семейную гармонию, пишет teleprogramma.pro.
Валентин Юдашкин: детство и юность
Валентин Юдашкин родился в небольшом подмосковном поселке Баковка 14 октября 1963 года, в семье Раисы Петровны и Абрама Иосифовича Юдашкиных (по отцу он еврей). Еще в детстве он почувствовал тягу к изобразительному искусству: рисовал чуть ли не сутками, позабыв обо всем. Позднее эта страсть приняла более четкую направленность: Валентин понял, что ему нравится придумывать и рисовать одежду.
А потом он начал сам шить то, что изображал на бумаге - для друзей и родственников. И все же родители не пришли в восторг, узнав, что их сын после школы твердо решил поступать учиться на модельера. Но сочли нужным проявить уважение к выбору Валентина - и мешать ему не стали.
На факультете моделирования Московского индустриального техникума Юдашкин был единственным парнем среди множества девушек. Заниматься любимым делом ему не помешала даже армия: все время службы он продолжал обдумывать модели нарядов. Вернувшись в техникум, Валентин Юдашкин защитил две дипломные работы - на темы «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика». И получил красный диплом, что никого не удивило.
Первым местом работы Юдашкина стало Министерство бытового обслуживания - там он получил должность старшего художника, но, по сути, был и модельером, и стилистом, и визажистом. Ему доверили разработку и создание костюмов для наших специалистов, участвующих в международном конкурсе парикмахерского искусства и мейкапа.
А в 1987 году Юдашкин представил свою первую коллекцию. Показ, состоявшийся в гостинице «Орленок», имел успех. Имя Юдашкина прогремело на всю страну. Вскоре он открыл собственную фирму, дав ей название «Vali-Мода». Его модели увидели и оценили французские кутюрье, и Юдашкина пригласили в Париж. Эта поездка перевернула все понятия молодого дизайнера о моде. Он твердо решил сделать все, чтобы и наша страна заняла достойное место в мире моды.
Валентин Юдашкин: мода и Париж
Уже в 1991 году парижская публика пришла в восторг от коллекции Валентина Юдашкина «Фаберже». Отдав должное мастерству и фантазии модельера, его - единственного из всех российских дизайнеров - включили в парижский Синдикат высокой моды в качестве члена-корреспондента.
Эта должность открыла ему путь к созданию собственного дома моды. Юдашкин быстро вышел за рамки создания одежды: он разрабатывал модели очков и ювелирных изделий, посуду и предметы интерьера…
Валентин Абрамович был любимым модельером Раисы Горбачевой: она предпочитала одеваться только у него. В 2005 году Юдашкину было присвоено звание народного художника России. Его достижения в мире моды были отмечены престижными наградами: ему вручили орден Почета за вклад в развитие российской моды и культуры, а от руководства Франции он получил орден «Искусств и литературы».
Валентин Юдашкин: модный дом Valentin Yudashkin
Юдашкину принадлежала собственная марка Valentin Yudashkin, под которой выходят не только коллекции одежды, но и текстиль, а также проекты интерьеров. Валентин Абрамович - единственный российский модельер, показ моделей которого официально включены в расписание Недели моды в Париже. Дизайнер создал образовательный проект «Академия моды Валентина Юдашкина».
Он не ограничивается узким миром модных показов: в 2020 году, например, на сцене Александринского театра прошло дефиле, которое Юдашкин объединил с музыкальными шедеврами в исполнении артистов.
А в 2021 году он подарил всем женщинам, борющимся с онкологией, коллекцию под названием «Сияй! Не дай себе погаснуть!» - это был благотворительный проект, в модной фотосессии приняли участие пациентки Московского центра имени А.С. Логинова. Поклонники Юдашкина могли увидеть его и на телеэкране: в качестве камео он сыграл судью конкурса красоты в фильме «Московские красавицы».
Валентин Юдашкин: личная жизнь
Главной музой для Юдашкина многие годы оставалась его жена Марина, а любимой моделью - дочь Галина. Успех пришел к Валентину не сразу. В молодости пришлось преодолевать трудности и испытания.
В этом ему помогала Марина: она настолько безоговорочно верила в талант любимого, что оставила ради него карьеру парикмахера-стилиста и стала помощницей, вдохновительницей мужа. Свое первое ателье Юдашкин смог открыть, выручив деньги от продажи шубы жены и машины. Марина Юдашкина - топ-менеджер дома моды Valentin Yudashkin.
Супруги прожили вместе больше 30 лет, вырастили дочь Галину, которая тоже выбрала творческую профессию - она стала фотографом, а потом и креативным директором «семейного» дома моды.
В 2015 году Галина Юдашкина вышла замуж за Петра Максакова. Конечно, она шла под венец в платье, которое создал ее отец. Торжество, ведущим на которое пригласили Николая Баскова, назвали «свадьбой века» - настолько пышным оно получилось. Галина - мама троих детей - двоих мальчиков и девочки.
Валентин Юдашкин: доходы
Сколько точно зарабатывал кутюрье - сказать сложно. Известно лишь, расходы его не волновали: например, свадебное платье его дочери обошлось в такую же сумму, сколько стоит новый автомобиль. На вопрос, заданный в одном из шоу, сколько он потратил на свадьбу дочери, Валентин Абрамович ответил: «Даже не хочу об этом вспоминать... Я думаю, шел подсчет только первых полутора миллионов, а потом я уже плюнул и не считал!»
Болезнь Валентина Юдашкина
В 2016 году стало известно о болезни «русского Пьера Кардена». Он был срочно госпитализирован, не смог поехать в Париж на очередной модный показ и отправил вместо себя дочь. Выяснилось, что Юдашкину приходится бороться с онкологическим заболеванием. Он перенес несколько сложных операций.
По словам друзей семьи, Марина Юдашкина во всем поддерживала мужа, а когда он выписался из больницы, настояла на том, чтобы он не закрылся дома, а продолжал вести обычный образ жизни. Вскоре поклонники смогли увидеть кутюрье на Неделе Московской моды и отметили, что выглядит Валентин Абрамович неплохо, хотя и заметно похудел: при росте 167 см он весил 55 кг.
В 2021 году знаменитому кутюрье пришлось побороться с еще одной болезнью - коронавирусной инфекцией. Но, к счастью, он перенес заболевание в легкой форме.
Летом 2022 года Валентин Юдашкин представил свою новую коллекцию, декорированную золотом и жемчугом. Дефиле состоялось в парке «Зарядье», на нем присутствовали многие знаменитости.
Валентин Юдашкин с супругой Мариной на показе в Зарядье
Alexander Zemlianichenko
Его загородный двухэтажный дом находится в той же Баковке, где он и родился. Особняк именитого российского модельера больше и богаче домов известных политиков, это настоящая усадьба, украшенная гербом, с колоннами у главного входа, с крыльцом и верандой с другой ее стороны.
Каждая комната в доме выдержана в каком-то одном цвете, как в особняках XIX века. Так, в «вишневой» гостиной стены, портьеры, мебель вишневого цвета. Дубовый большой стол в центре и деревянные резные стулья вокруг него. Полы – мраморные. Камины со свечами в канделябрах и картины – не копии, а подлинные работы известных художников, стоящие целое состояние. В мире Юдашкин известен не столько как талантливый модельер, сколько как известный коллекционер антиквариата.
Большая коллекция антикварных предметов собрана не только в загородном доме, но и в Доме моды Юдашкина в Вознесенском переулке в Москве.
Светлая столовая скромнее – в ней стоит белый круглый стол с белыми же деревянными стульями, белый комод. Стены также украшают картины.
Был у модельера и свой кабинет в особняке, он выдержан в синей цветовой гамме. Еще целая комната в загородном доме превращена в кинозал.
В доме много антикварной мебели и вещиц, привезенных хозяином дома с европейских выставок. Старинные зеркала, люстры в хрустале, золотые подсвечники, камины, античные статуи, лепнина и позолота на стенах – все это в большом количестве можно найти в доме великого кутюрье.
Смотрите фото дома Юдашкиных ЗДЕСЬ!
Отметим, что у Юдашкина одевались многие российские артисты, в том числе и Алла Пугачева.
Юдашкин поддерживал Путина
В 2012 году модельер был был доверенным лицом Владимира Путина.
Валентин Юдашкин поддерживал президента РФ - Владимира Путина и не осуждал войну в Украине. За это его выгнали с Недели моды в Париже и запретили представлять его последнюю коллекцию одежды.
За то, что он не осудил вторжение РФ в Украину - он стал первым россиянином, которому запретили участвовать в Неделе моды в Париже.
Звезды о смерти Юдашкина