ЗВЕЗДЫ О НЕВОСПОЛНИМОЙ ПОТЕРЕ ⟩ Валентин Юдашкин: и это все о нем!

Валентин Юдашкин: детство и юность

Валентин Юдашкин родился в небольшом подмосковном поселке Баковка 14 октября 1963 года, в семье Раисы Петровны и Абрама Иосифовича Юдашкиных (по отцу он еврей). Еще в детстве он почувствовал тягу к изобразительному искусству: рисовал чуть ли не сутками, позабыв обо всем. Позднее эта страсть приняла более четкую направленность: Валентин понял, что ему нравится придумывать и рисовать одежду.

А потом он начал сам шить то, что изображал на бумаге - для друзей и родственников. И все же родители не пришли в восторг, узнав, что их сын после школы твердо решил поступать учиться на модельера. Но сочли нужным проявить уважение к выбору Валентина - и мешать ему не стали.