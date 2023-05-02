«Этот момент навсегда в моем сердце»: эстонская писательница вспомнила о скончавшейся сестре-близнице

В годовщину смерти сестры она сделала публикацию в социальных сетях. «Я помню, когда болезнь моей сестры стала серьезной, то каждое последующее испытание ощущалось как один большой урок, через который прошли я и Маури Дорбек. Конечно, нас было больше, но мы вдвоем много раз говорили: черт, испытание закончилось, теперь мы можем вернуть Кику», - написала Мари. «Под конец, когда ее положили в больницу в последний раз, мы не были уверены, что она выживет. Это было невероятно трудно ощущать, и в то же время была надежда, что, может быть, она избавится от боли».