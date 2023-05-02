«Мы были так счастливы и наслаждались каждым моментом, кафе, шопингом, прогулками вместе», - вспоминает дизайнер украшений и автор детских книг Мари Оясаар-Парве поездку в Ригу со своей ныне покойной сестрой-близнецом, пишет Elu24.
«Этот момент навсегда в моем сердце»: эстонская писательница вспомнила о скончавшейся сестре-близнице
Кристи Оясаар, бывший модный редактор журнала Buduaar и дизайнер, скончалась 6 января прошлого года.
«Я позволяю слезам течь, чтобы встретить твои слезы. Так мы снова становимся одним целым. Моя дорогая сестра обрела крылья. Так что теперь мы будем проводить еще больше времени вместе. Я вижу ее в каждом чудесном свете, в природе как дикого зверя, как волшебную птицу, как особую звезду на небе. Мой самый дорогой ангел», - написала дизайнер украшений и автор детских книг, мать троих детей Мари Оясаар-Парве в социальных сетях через неделю после смерти сестры-близнеца.
«Наслаждались каждым моментом»
Милое фото напомнило Мари их совместную поездку в Ригу. «Этот момент навсегда в моем сердце. Мы смогли посетить Ригу вместе. Поездка на автобусе и ночь в соседней стране. Мы впервые смогли оставить детей дома», - вспоминает Мари в публикации в Instagram. «Мы отправились продавать украшения Kuma на ярмарке. Мы были так счастливы и наслаждались каждым моментом, кафе, покупками, прогулками вместе. Прямо перед посадкой в автобус мы купили у тётушек ромашки и много чего еще, чтобы привезти домой».
«Теплый летний дождь приветствовал нас в Таллинне, мы завизжали и поскакали домой. Мы перезагрузились, и было приятно вернуться к семьям».
В 2021 году у сестры-близнеца Мари Кристи Оясаар был диагностирован рак легких четвертой стадии.
«Мы старались изо всех сил, но не смогли», - омтетила Мари в прошлом году в программе Hommik Anuga.
В годовщину смерти сестры она сделала публикацию в социальных сетях. «Я помню, когда болезнь моей сестры стала серьезной, то каждое последующее испытание ощущалось как один большой урок, через который прошли я и Маури Дорбек. Конечно, нас было больше, но мы вдвоем много раз говорили: черт, испытание закончилось, теперь мы можем вернуть Кику», - написала Мари. «Под конец, когда ее положили в больницу в последний раз, мы не были уверены, что она выживет. Это было невероятно трудно ощущать, и в то же время была надежда, что, может быть, она избавится от боли».