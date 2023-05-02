ИЗОБИЛИЕ РОСКОШИ ⟩ Смотрите, что премьер-министр Финляндии Санна Марин получала в подарок во время пребывания в должности

Издание Ilta-Sanomat написало статью о министрах и подарках, которые они получили за время своего пребывания в должности. Получается, что больше всего сувениров получила нынешний премьер-министр Санна Марин - аж 51.

Директива, изданная в 2020 году, распространяется на всех министров и касается льгот и подарков, предоставляемых членам правительства. Согласно директиве, каждый министр должен регистрировать полученные в качестве члена правительства подарки, стоимость которых превышает 50 евро.

Например, перед Днем независимости Финляндии в 2022 году Санна Марин получила от Luomoava Finland Oy комплект украшений стоимостью почти 1500 евро, который она надела на следующий день на праздновании Дня независимости.

Кроме того, Марин задекларировала в реестре подарков билеты на гала-концерт Emma, ​​Ruisrock, фестиваль Flow и финал чемпионата мира по хоккею. Также, по сравнению с другими министрами, Марин получала в подарок значительное количество одежды от финских дизайнеров.

Список подарков

Из длинного списка мы выбрали десять самых выдающихся подарков, которые Санна Марин получила за время своего пребывания в должности.

Например, индийский посол подарил Марин черный шелковый шарф, китайский посол - большой китайский настенный календарь и ожерелье от Tuohi Jewelry, четыре хрустальных бокала из St Louis Galerie des Reines были подарены Марин во время ее зарубежного визита, а посол Чехии подарил премьер-министру вазу из черного хрусталя Luma II, изготовленную в технике ручной выдувки.