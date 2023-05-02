Возрождение из пепла: какие знаки начнут жизнь с чистого листа уже к началу лета

Пять представителей зодиакального круга начнут свою жизнь с чистого листа уже ближе к началу лета. Небесные светила помогут им перевернуть страничку прошлого и приступить к началу новой повести своей жизни. Лето принесет много приятных сюрпризов тем, кто решится изменить себя и свою жизнь. Некоторые повстречают любовь, а другие смогут достичь поставленной цели.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Люди, рожденные под этим знаком Зодиака смогут найти смысл в жизни. Они с головой окунутся в романтику. Вторая половинка поможет им забыть обо всех проблемах и неурядицах. Тельцы наконец-то смогут отпустить свое прошлое и начать все с чистого листа. Им не стоит бояться доверять людям, они могут смело соглашаться на разные авантюры. Но дистанцию все же стоит держать, особенно от завистников и недоброжелателей. Не нужно рассказывать о своих планах и желаниях.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Рыбы смогут правильно расставить приоритеты. К началу лета их ждет много радостных новостей, которые помогут позабыть о своей печали и тоске. Впереди их ждет много веселья и интересных приключений, которые внесут разнообразие в их жизнь. Они смогут начать жизнь с чистого листа, но им придется решить, кого они захотят взять с собой, а кого оставить в прошлом. Пришла пора оставить все воспоминания и отпустить людей, с которыми им не по пути. Только после этого они смогут обрести то, что станет для них важным и значимым в жизни.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Склонность к авантюризму сыграет на руку Стрельцам, ведь им придется идти на риск. В таком случае нужно всегда помнить о пословице: «кто не рискует, тот не пьет шампанского». При этом не стоит забывать, что любой риск должен иметь под собой прочную почву, поэтому не следует погружаться в омут с головой, особенно, если не видно его дна. Стрельцы обязаны понимать, ради чего они рискуют и есть ли у них какие-либо шансы на победу. Действовать нужно лишь после того, как все будет хорошо взвешено.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Удача будет на стороне Близнецов, а новая жизнь уже не за горами. Она принесет им много ярких и приятных впечатлений. Людям этого знака потребуется лишь сделать один маленький шаг и дать всем понять, что они незаменимы. Летом они станут более легкими на подъем и смогут сменить место своей работы, закончить старые и токсичные отношения, а также начать новый роман. Перед ними откроются все двери и дороги. Близнецам лишь придется решить, по какой из предложенных дорог им следует пойти, чтобы обрести счастье, сообщает rsute.ru.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Весам предоставится возможность начать свою жизнь по-новому, позабыть о прошлом и о том, что их тянуло ко дну. У них появится шанс начать новые отношения либо же изменить в лучшую сторону уже существующие. Вторая половинка будет поддерживать любое их решение. Если же они вдруг собьются с намеченного пути, то партнер всегда протянет свою руку помощи. Многие из них смогут обрести то, о чем так давно мечтали, но не могли заполучить. Любые изменения, которые Весы захотят совершить, пойдут им на пользу и приведут к успеху.