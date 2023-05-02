Возрождение из пепла: какие знаки начнут жизнь с чистого листа уже к началу лета

Телец (20 апреля - 20 мая)

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака смогут найти смысл в жизни. Они с головой окунутся в романтику. Вторая половинка поможет им забыть обо всех проблемах и неурядицах. Тельцы наконец-то смогут отпустить свое прошлое и начать все с чистого листа. Им не стоит бояться доверять людям, они могут смело соглашаться на разные авантюры. Но дистанцию все же стоит держать, особенно от завистников и недоброжелателей. Не нужно рассказывать о своих планах и желаниях.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы смогут правильно расставить приоритеты. К началу лета их ждет много радостных новостей, которые помогут позабыть о своей печали и тоске. Впереди их ждет много веселья и интересных приключений, которые внесут разнообразие в их жизнь. Они смогут начать жизнь с чистого листа, но им придется решить, кого они захотят взять с собой, а кого оставить в прошлом. Пришла пора оставить все воспоминания и отпустить людей, с которыми им не по пути. Только после этого они смогут обрести то, что станет для них важным и значимым в жизни.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)