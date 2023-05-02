КРАСИВЫЕ, НО ОПАСНЫЕ ⟩ Десять цветов, которые на самом деле ядовиты: их стоит избегать

Экзотические цветы - это красиво. Так и тянет сорвать эту прелесть, понюхать ее и поставить в вазу у себя дома. Если жалко портить природу, хочется воспользоваться и другим решением: вырастить красоту на собственном подоконнике или на дачном участке. Но делать это не всегда безопасно. Есть цветы, которые могут оказаться ядовитыми. Приводим в пример 10 таких растений. Даже не вздумайте покупать их семена!
Цербера одолламская
Это растение похоже на олеандр, поскольку они принадлежат к одному семейству. Однако стоит полагать, что цербера более токсична. Если человек постоянно будет чувствовать запах данного цветка, то у него может появиться аритмия, а это способно привести к смерти.
Кстати, в далекие времена церберой могли травить людей, потому что этот цветок было легко замаскировать под специи. Только в Индии за 10 лет в период с 1989 по 1999 было зарегистрировано 500 случаев смерти от этого растения.
Олеандр
Это растение часто используется как декоративное. Оно также растет в обычных условиях, поскольку является не особо прихотливым, но тем не менее — ядовитым. Так что же в нем такого опасного?
Дело в том, что на листьях, фруктах и цветах олеандра есть химические вещества, которые называются гликозиды. В малых дозах они помогают в работе сердца, но в больших количествах могут проникнуть в организм и также, как цербера, спровоцировать аритмию.
Цикута
Это растение также называют вех ядовитый. Интересно, что цикута относится к семейству болиголов, а они в свою очередь имеют отношение к убийству Сократа!
Все четыре вида этого растения ядовитые. Проблема в том, что цикуту часто путают с пастернаком и ошибочно принимают корни за съедобные. Если употребить в пищу вех ядовитый, можно словить негативные последствия. Растение плохо влияет на центральную нервную систему, приводит к тошноте и дыхательной недостаточности.
Болиголов
Это растение часто можно встретить на поле или в лесу, но раньше его использовали, чтобы приговорить к смерти заключенного. Всего шесть листьев болиголова способны привести к летальному исходу. Даже если этого не случится, могут появиться такие неприятные последствия, как паралич мышц. Эта болезнь в конечном итоге и закончится плачевно.
Аконит
Это растение называют еще борцом клобучковым. Его можно встретить в саду или парке, но мало кто помнит, что аконит ядовитый. Употребление его в любом количестве может привести к смерти. В борце клубочковом есть нейротоксин, который провоцирует осложнения в желудке, нарушения работы сердца и проблемы с легкими.
Диффенбахия
У диффенбахии имеются маленькие иголочки и если человек уколется ими, то яд немедленно начнет поступать в организм. Поэтому не рекомендуется оставлять растение в доступном для детей месте.
Если ребенок начнет жевать листья данного растения, то у него появится боль в горле. Обычно дети быстро перестают это делать, потому что дискомфорт возникает в течение 10 минут.
Диффенбахию также не рекомендуется оставлять на просто на полу, потому что ее листьями могут полакомиться и животные. И как раз последние хуже всего переносят яд и могут сразу же погибнуть.
Агератина
У растения есть и другое название - белый змеиный корень. Оно невероятно опасно, потому что его яд способен передаваться через животных. Достаточно съесть отравленное мясо коровы и все: наступает смерть.
В начале 19 века подобная хворь стала распространенной и даже получила собственное название - «молочная болезнь». В агератине есть токсин, который приводит к кишечному расстройству и судороге. От этого растения умирали даже известные люди, например, Нэнси Хэнкс Линкольн, мама Авраама Линкольна.
Бругмансия
Другое название - «труба ангела», из-за крупных воронкообразных цветов. Это растение можно встретить в садах и парках. Оно красивое и очень яркое. Употреблять в пищу бругмансию, разумеется, нельзя, потому что в ней содержатся такие вещества, как атропина и скополамина, которые приводят к смерти.
Клещевина
Еще одно популярное растение, которое можно встретить в садах и парках. Семена клещевины настолько ядовиты, что сам цветок занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый опасный в мире. Дело в том, что в его семенах содержится токсичное вещество - рицин, способное привести к летальному исходу, если быстро не оказать первую помощь человеку.
Абрус
Растение содержит ядовитое вещество - абрин, которое распространяется по всей массе, включая листья, стебли и семена. Этот токсин может вызывать сильное отравление, рвоту, диарею, нарушение дыхания и кровообращения. Поэтому брус считается опасным, и его лучше не использовать в кулинарии или лекарственных целях без специальных знаний и умений.