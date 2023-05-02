КРАСИВЫЕ, НО ОПАСНЫЕ ⟩ Десять цветов, которые на самом деле ядовиты: их стоит избегать

Экзотические цветы - это красиво. Так и тянет сорвать эту прелесть, понюхать ее и поставить в вазу у себя дома. Если жалко портить природу, хочется воспользоваться и другим решением: вырастить красоту на собственном подоконнике или на дачном участке. Но делать это не всегда безопасно. Есть цветы, которые могут оказаться ядовитыми. Приводим в пример 10 таких растений. Даже не вздумайте покупать их семена!

Цербера одолламская

Это растение похоже на олеандр, поскольку они принадлежат к одному семейству. Однако стоит полагать, что цербера более токсична. Если человек постоянно будет чувствовать запах данного цветка, то у него может появиться аритмия, а это способно привести к смерти.

Кстати, в далекие времена церберой могли травить людей, потому что этот цветок было легко замаскировать под специи. Только в Индии за 10 лет в период с 1989 по 1999 было зарегистрировано 500 случаев смерти от этого растения.

Олеандр

Это растение часто используется как декоративное. Оно также растет в обычных условиях, поскольку является не особо прихотливым, но тем не менее — ядовитым. Так что же в нем такого опасного?

Олеандр. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock