Упала в бассейн и утонула: известный футболист трагически потерял маленькую дочь

Врачи не сумели спасти жизнь малышки, пишет People.

«Ты сделала нашу семью полноценной»

Шакил Барретт выступает в Национальной футбольной лиге (NFL) с 2014 года. Последние пять сезонов он защищает цвета клуба «Тампа-Бэй Бакканирс». Помимо спортивных успехов, Шак может похвастаться солидными достижениями на семейном фронте. С красавицей Джорданной футболист состоит в браке с 2012 года. Знакомы же они еще со школьной скамьи, где и начались их отношения.

За эти годы у пары родилось четверо детей. Самая младшая дочь Аррайя появилась на свет два года назад. На прошлой неделе малышка отмечала день рождения. По этому поводу любящий отец в социальных сетях выложил фотографию с улыбающимся ребенком.

«Поздравляю мою милую девочку со вторым днем рождения. Это так мило. Ты сделала нашу семью полноценной. Я люблю тебя, малышка», - подписал фото Шакил.

«Наши мысли и молитвы с Шаком»

Большой семье обязательно нужен соответствующий дом. Солидный контракт Шакила с «пиратами» позволил купить дорогостоящую недвижимость в Южной Тампе, неподалеку от места базирования команды. В особняке Барреттов, помимо большого количества комнат, есть еще и собственный бассейн. Именно он стал причиной трагедии.