Упала в бассейн и утонула: известный футболист трагически потерял маленькую дочь

Еще неделю назад игрок в американский футбол и многодетный отец Шакил Барретт отмечал день рождения младшей дочери и был самым счастливым мужчиной на свете. Но в минувшее воскресенье жизнь известного спортсмена перевернулась. Трагический случай привел к гибели жизнерадостной Аррайи.
Врачи не сумели спасти жизнь малышки, пишет People.
«Ты сделала нашу семью полноценной»
Шакил Барретт выступает в Национальной футбольной лиге (NFL) с 2014 года. Последние пять сезонов он защищает цвета клуба «Тампа-Бэй Бакканирс». Помимо спортивных успехов, Шак может похвастаться солидными достижениями на семейном фронте. С красавицей Джорданной футболист состоит в браке с 2012 года. Знакомы же они еще со школьной скамьи, где и начались их отношения.
За эти годы у пары родилось четверо детей. Самая младшая дочь Аррайя появилась на свет два года назад. На прошлой неделе малышка отмечала день рождения. По этому поводу любящий отец в социальных сетях выложил фотографию с улыбающимся ребенком.
«Поздравляю мою милую девочку со вторым днем рождения. Это так мило. Ты сделала нашу семью полноценной. Я люблю тебя, малышка», - подписал фото Шакил.
«Наши мысли и молитвы с Шаком»
Большой семье обязательно нужен соответствующий дом. Солидный контракт Шакила с «пиратами» позволил купить дорогостоящую недвижимость в Южной Тампе, неподалеку от места базирования команды. В особняке Барреттов, помимо большого количества комнат, есть еще и собственный бассейн. Именно он стал причиной трагедии.
Накануне издание Tampa Bay Times сообщило, что двухлетняя Аррайя трагически погибла, утонув в бассейне рано утром. Из отчета полицейского управления Тампы стало известно, что в районе 9:30 по местному времени ребенок упал в воду. Подробности органы правопорядка не сообщили, но следствие уверено, что произошло это случайно.
Девочку без сознания доставили в больницу, где врачи пытались спасти её. Но все старания оказались тщетными. Аррайя так и не пришла в себя.
Подтверждение этой ужасной новости пришло из стана «Бакканирс». На официальном сайте команды появилось соболезнование футболисту и его семье.
«Сегодняшняя трагическая новость разбивает сердце всем членам семьи «Бакканирс». Наши мысли и молитвы с Шаком, Джорданной и всей семьёй Барреттов. Да, никакие слова не утешат должным образом в такое время, как это, но мы выражаем поддержку и любовь после гибели Аррайи», - говорится в заявлении клуба.
Вслед за клубом спортсмена также поддержали многие футболисты. Барретт получил десятки сообщений от сочувствующих коллег. Сам Шакил пока не давал никаких комментариев, но это вполне объяснимо. Убитому горем отцу сейчас не до публичных заявлений.