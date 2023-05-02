Композитор и музыкальный руководитель Русского театра Эстонии Александр Жеделев выпускает четвертый альбом музыкального проекта MODULSHTEIN

Новый альбом – переосмысление звучания MODULSHTEIN в целом, а альбом IM(age) стал своего рода новым дыханием в выбранном направлении. Весь альбом записан во время студийных сетов вживую, на семплерах, драм-машинах, легендарном пианино Rhodes и аналоговых синтезаторах Moog. Главной идеей и концепцией проекта стало смешение камерной музыки и джазовой с современной электроникой, а также отказ от использования компьютера. На альбоме звучат отрывки произведений для струнного квартета Prezziozo String Quartet, написанных и исполненных ими год назад для его альбома камерной музыки Identity, семплы кларнета в исполнении Мартена Альтрова, а также фортепианные вариации в исполнении автора. DJ Bandit записал классические скретчи на виниле, а специальный гость Александр Пааль добавил в композиции джазовые линии на саксофоне.

Большая часть альбома – композиции IM, Mag, PP, Robot with Love, музыка из постановки театра Fine 5 EUTOPIA, премьера которой состоялась в сентябре 2022 года. Композицию Spontaneously можно было услышать в постановке Sinule на Sõltumatu Tantsu Lava, а трек FF является центральной темой постановки The Last Human (по мотивам романа Оруэлла 1984) в Рижском театре Digital Art House. Как и все предыдущие альбомы MODULSHTEIN, IM(age) выходит на виниловой пластинке, а также на всех онлайн-платформах.

Еще в подготовительный период перед выходом, музыку с этой пластинки можно было услышать в спектаклях разных театров: так, например, зрителям уже знакома переосмысленная версия финальной темы из спектакля Русского театра «Мертвые души». «Колдовская» тема из спектакля «Баба-Мора», премьера которого пройдет уже в феврале, также из числа новых композиций IM(age).