Композитор и музыкальный руководитель Русского театра Эстонии Александр Жеделев выпускает четвертый альбом музыкального проекта MODULSHTEIN

Большая часть альбома – композиции IM, Mag, PP, Robot with Love, музыка из постановки театра Fine 5 EUTOPIA, премьера которой состоялась в сентябре 2022 года. Композицию Spontaneously можно было услышать в постановке Sinule на Sõltumatu Tantsu Lava, а трек FF является центральной темой постановки The Last Human (по мотивам романа Оруэлла 1984) в Рижском театре Digital Art House. Как и все предыдущие альбомы MODULSHTEIN, IM(age) выходит на виниловой пластинке, а также на всех онлайн-платформах.