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АНТИСАНИТАРИЯ? ⟩ Видео: таракан на красной ковровой дорожке MET Gala в Нью-Йорке затмил всех гостей

Limon.ee
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Таракан. Иллюстративное фото
Таракан. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Пока на ступенях Метрополитен-музея в Нью-Йорке проходила самая большая ночь моды MET Gala 2023, на красной ковровой дорожке наравне со звездными гостями вальсировал таракан.

Фотографы и репортеры с радостью делали фотографии и видео таракана, дебютировавшего на Met Gala, и этот момент уже стал вирусным. Позже фотографы сообщили, что на таракана наступили и раздавили.

Один папарацци, как пишет time.com, спросил «платил ли таракан 50 тысяч долларов?», имея в виду высокую стоимость билета на это мероприятие.

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