АНТИСАНИТАРИЯ? ⟩ Видео: таракан на красной ковровой дорожке MET Gala в Нью-Йорке затмил всех гостей

Пока на ступенях Метрополитен-музея в Нью-Йорке проходила самая большая ночь моды MET Gala 2023, на красной ковровой дорожке наравне со звездными гостями вальсировал таракан.
Фотографы и репортеры с радостью делали фотографии и видео таракана, дебютировавшего на Met Gala, и этот момент уже стал вирусным. Позже фотографы сообщили, что на таракана наступили и раздавили.
Один папарацци, как пишет time.com, спросил «платил ли таракан 50 тысяч долларов?», имея в виду высокую стоимость билета на это мероприятие.
The Surprise Star of the 2023 Met Gala Red Carpet Is a Cockroach: Watch the Viral Moment https://t.co/JFvGFQzfyi— People (@people) May 2, 2023