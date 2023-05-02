Снимок влюбленной пары у Мемориала жертвам коммунизма в Таллинне вызвал бурю негодования

Хотя ранее в СМИ уже было несколько скандалов из-за фотографий, сделанных у Мемориала жертвам коммунизма в Таллинне (Пирита-теэ, 78), неуместные снимки вновь привлекли внимание интернета. На этот раз отличилась участница третьего сезона реалити-шоу «Rannamaja», которая позировала у мемориала, заявив, что в ее глазах это никоим образом не было неуважением. «Это важный снимок. У этого места восхитительная история, и оно очаровательно!» – заявила она.
Кристийна Нухкат, участвовавшая в последнем сезоне «Rannamaja», решила сфотографироваться у Мемориала жертвам коммунизма. «Мы с моим парнем и его двоюродной сестрой обошли самые значимые места Таллинна, а фотографию сделала его двоюродная сестра», – рассказывает Кристийна.
«Фотография, размещенная звездой эстонского реалити-шоу в Instagram, не осталась незамеченной. А инициатор обсуждения этого снимка в Twitter написала, что ее заблокировали за то, что она осмелилась прокомментировать эту картину.
miks ma blokki sain selle eest et midagi siia alla julgesin kommenteerida...reaalselt badddd luckkkkk pic.twitter.com/BLY3qVkmXS— bemmijömm91 (@parmupeep) April 29, 2023
«Так глупо, поскольку это просто фотография, в следующий раз я сделаю ее в другом месте. Это не был неуважительный пост», – прокомментировала звезда «Rannamaja» Кристийна в Twitter.
a okei lahen jargmine x rahumae kalmistule pildistama— bemmijömm91 (@parmupeep) April 29, 2023
Polnud mõeldud disrepectful postina? Selge, siis vabanda ja võta maha.— Jens Jaanimägi (@jaanim2gi) April 29, 2023
Tegu on sisuliselt hauaplatsiga, kus lähedased käivad leinamas… juba ideega sinna pildistama minna näitab tugevalt inimese intelligentsitaset.— Aktuaalne kaamera🇺🇦 (@muumitrollike) April 30, 2023
Местная эстонская знаменитость в Twitter, Keskaja Inimene, отметил, что снимок не так уж скверен, как мог показаться.
Hot take, kuid paarifotode tegemine kommunismiohvrite memoriaali juures ei ole kuritegu, vaid just see, mida see memoriaal sümboliseerib - armastuse, headuse ja vabaduse võitu kurjuse impeeriumi üle.— Keskaja Inimene (@keskajainimene) April 30, 2023
«Фотография, размещенная в Instagram, не имеет и не может иметь злого или оскорбительного умысла», – сказала Кристийна порталу Elu24.
По словам Кристийны, она гуляла там со своим возлюбленным и родственниками, один из которых и сделал снимок: «В тот момент, когда мы были там, у меня была только одна цель – запечатлеть важный момент с дорогим человеком».
Девушка добавляет, что, насколько ей известно, несколько фотографий, сделанных около мемориала, были размещены на различных платформах социальных сетей. «В моих глазах это ни в коем случае не было неуважительным поступком. У этого места восхитительная история, и оно очаровательно. Люди, которым нечем заняться в жизни, но которые критикуют или комментируют каждую мелочь в интернете, должны спросить себя, а кто-то вообще спрашивает их мнение?»
В 2021 году полиция возбудила дело в связи с фотосессией, организованной для автомобиля в мемориальном коридоре Мемориала жертвам коммунизма. Автомобиль BMW использовался для проезда к мемориальному коридору, где выбиты имена более 22 000 эстонцев, погибших в результате советского террора. Полиция начала расследование по статье 262 Пенитенциарного кодекса, которая касается нарушений общественного порядка.
Годом ранее скандальная виолончелистка Сильвия Ильвес поделилась в социальных сетях видео, на котором она крутится в платье рядом с мемориалом жертвам коммунизма на Маарьямяэ в Таллинне.
Фотографирующихся у мемориала ранее критиковал комик Маттиас Наан. «Давайте определимся так: все люди, которые сделали фотосессию перед/в центре/между мемориалом Жертвам коммунизма Маарьямяэ.
На мемориале вдоль Пирита высечены имена более 22 000 человек, которые были убиты, незаконно заключены в тюрьму или депортированы коммунистическим режимом с 1940 года.