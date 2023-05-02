И НЕ ТОЛЬКО ОНА! ⟩ 41-летняя Серена Вильямс пришла на гала-ужин в потрясающем платье и объявила о беременности

Уильямс уже имеет дочь Алексис Олимпию Оганян-младшую, которую она родила в 2017 году.

«Я была так взволнован, когда Анна Винтур пригласила нас троих на Met Gala», – подписала фото в Instagram Серена, на которых видно ее округленный живот.

Met Gala – ежегодное мероприятие по сбору средств для Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Он знаменует собой открытие Ежегодной выставки моды Института костюма. Каждый год мероприятие празднует тему выставки Института костюма, выставка задает тему для вечернего платья, гости должны выбрать свой образ сами в соответствии с темой выставки.

Отметим, что в 2022 году легендарная Серена Уильямс завершила карьеру, но официально об этом еще не объявила. Свой последний матч звездная американка сыграла на US Open.

Интересно, что на этом же мероприятии 30-летняя модель Карли Клосс также впервые заявила о скором пополнении в семье. Она вышла на красную дорожку на гала-концерте Met Gala в Нью-Йорке в элегантном черном платье, которое облегало ее изгибы и было украшено нитками белого жемчуга.