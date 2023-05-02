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Дочь Касселя и Беллучи показала небритые подмышки в невероятной фотосессии

Limon.ee
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Дева Кассель
Дева Кассель Фото: JULIEN DE ROSA

Дева Кассель - точная копия своей звездной мамы, пишет glavred.info.

Юная модель, красотка, дочь звездных родителей Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева, продолжает радовать поклонников своей невероятной красотой и утонченностью.

Молодая девушка на этот раз снялась в очень смелой фотосессии, где не просто показала неприкрытые участки тела, а и поддержала мировой тренд на натуральность. В частности, на одном из фото модель демонстрирует свои совершенно натуральные подмышки.

Дева очень похожа на свою маму, но в то же время она обладает экзотичной магической притягательностью. Все фото сделаны в черно-белых цветах.

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