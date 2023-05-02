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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Восхищаемся: звезды на балу Met Gala 2023, посвященному Карлу Лагерфельду

Limon.ee
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Кайли Дженнер в алом платье и Jean Paul Gaultier Haute Couture.
Кайли Дженнер в алом платье и Jean Paul Gaultier Haute Couture. Фото: ANDREW KELLY

Одно из главных модных событий года – бал Института костюма Met Gala 2023 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, который за 75 лет существования резво трансформировался из благотворительного ужина в fashion-событие мирового ранга, состоялось. С поистине небывалой звездной явкой, разумеется, пишет peоpletalk.ru.

В 2023-ем событие, которое вдобавок справедливо окрестили «Оскаром» в мире моды, было отмечено ярким заголовком «Карл Лагерфельд: Линия красоты» и стало настоящим оммажем наследию мэтра. Которое, к слову, Богато с большой «Б». В портфолио дизайнера значатся такие Модные Дома, как Balmain, Chloé, Fendi и Chanel, названия которых модельер снова заставил звучать гордо. Именно он возвел в абсолют твид и начал мастерски создавать из него не только пиджаки, но и костюмы, платья, бомберы и даже кроссовки – до его прихода в Chanel в 1983 году скучную одежду бренда носили разве что жены докторов.

Рианна в сшитом на заказ платье из шелка от Valentino с накидкой, украшенной 30 гигантскими аппликациями в виде камелий из 500 лепестков и развевающимся шлейфом, затронула один из самых заметных трендов вечера — свадебные платья. A$AP Rocky взял пример с наряда, который носил сам маэстро Лагерфельд. Музыкант был одет в черный блейзер и белую рубашку с черным кожаным галстуком, а также в килт - все это было разработано Gucci специально для этого мероприятия.
Рианна в сшитом на заказ платье из шелка от Valentino с накидкой, украшенной 30 гигантскими аппликациями в виде камелий из 500 лепестков и развевающимся шлейфом, затронула один из самых заметных трендов вечера — свадебные платья. A$AP Rocky взял пример с наряда, который носил сам маэстро Лагерфельд. Музыкант был одет в черный блейзер и белую рубашку с черным кожаным галстуком, а также в килт - все это было разработано Gucci специально для этого мероприятия. Фото: Evan Agostini
Карди Би в великолепном наряде Chanel
Карди Би в великолепном наряде Chanel Фото: ANDREW KELLY
Джиджи Хадид вышла в полностью черном и полностью прозрачном платье, сшитом на заказ Givenchy. Платье состояло из прозрачной черной ткани, накинутой на одно плечо Хадид и заканчивающейся длинным шлейфом, а также из бюстье без бретелек под ним. 
Джиджи Хадид вышла в полностью черном и полностью прозрачном платье, сшитом на заказ Givenchy. Платье состояло из прозрачной черной ткани, накинутой на одно плечо Хадид и заканчивающейся длинным шлейфом, а также из бюстье без бретелек под ним. Фото: ANDREW KELLY
Ким Кардашьян появилась в потрясающем макси Schiaparelli, украшенном огромным количеством жемчуга, и сразила всех наповал
Ким Кардашьян появилась в потрясающем макси Schiaparelli, украшенном огромным количеством жемчуга, и сразила всех наповал Фото: ANDREW KELLY
Сбежавшая невеста: 49-летняя Пенелопа Крус в белоснежном платье Chanel затмила всех на Met Gala 2023. В Сети шутят, что таким образом знаменитая красотка отрепетировала годовщину свадьбы с Хавьером Бардемом.
Сбежавшая невеста: 49-летняя Пенелопа Крус в белоснежном платье Chanel затмила всех на Met Gala 2023. В Сети шутят, что таким образом знаменитая красотка отрепетировала годовщину свадьбы с Хавьером Бардемом. Фото: JUSTIN LANE
Модель Наоми Кэмпбелл в винтажном платье Chanel
Модель Наоми Кэмпбелл в винтажном платье Chanel Фото: Angela Weiss
Певица Дуа Липа, которая появилась перед камерами в числе первых, надела свадебное платье с корсетом из коллекции Chanel 2000-х. В качестве аксессуаров поп-звезда выбрала массивное колье и пару сияющих колец.
Певица Дуа Липа, которая появилась перед камерами в числе первых, надела свадебное платье с корсетом из коллекции Chanel 2000-х. В качестве аксессуаров поп-звезда выбрала массивное колье и пару сияющих колец. Фото: Angela Weiss
Джаред Лето, одетый как кошка Карла Лагерфельда Шупетт, позирует на Met Gala.
Джаред Лето, одетый как кошка Карла Лагерфельда Шупетт, позирует на Met Gala. Фото: ANDREW KELLY
Наряд Доджи Кэт состоял из украшенного драгоценностями платья с кошачьими ушками, а ее лицо было накрашено, чтобы придать ей кошачью морду.
Наряд Доджи Кэт состоял из украшенного драгоценностями платья с кошачьими ушками, а ее лицо было накрашено, чтобы придать ей кошачью морду. Фото: ANDREW KELLY
Николь Кидман в том самом платье Chanel, в котором она снималась для рекламы духов Chanel n 5 в 2013 году.
Николь Кидман в том самом платье Chanel, в котором она снималась для рекламы духов Chanel n 5 в 2013 году. Фото: JUSTIN LANE
Ирина Шейк на Met Gala
Ирина Шейк на Met Gala Фото: JUSTIN LANE

Наконец, именно ему мы обязаны за сочетание платья с кроссовками и новую эпоху спорт-шика – до сих пор добрым словом вспоминаем выход Кары Делевинь на весенне-летнем показе французского Дома от 2013 года, когда модель появилась на подиуме в кутюрном свадебном платье в дивном союзе со спортивной обувью. И, да – 2023-й точно станет годом Карла Лагерфельда. Ведь помимо целиком и полностью посвященному мэтру Met Gala в его честь и хвалу недавно вышел документальный фильм «Таинственный мистер Лагерфельд», а уже в июне в китайском Макао откроется отель Karl Lagerfeld.

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