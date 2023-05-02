ФОТО И ВИДЕО ⟩ Восхищаемся: звезды на балу Met Gala 2023, посвященному Карлу Лагерфельду

В 2023-ем событие, которое вдобавок справедливо окрестили «Оскаром» в мире моды, было отмечено ярким заголовком «Карл Лагерфельд: Линия красоты» и стало настоящим оммажем наследию мэтра. Которое, к слову, Богато с большой «Б». В портфолио дизайнера значатся такие Модные Дома, как Balmain, Chloé, Fendi и Chanel, названия которых модельер снова заставил звучать гордо. Именно он возвел в абсолют твид и начал мастерски создавать из него не только пиджаки, но и костюмы, платья, бомберы и даже кроссовки – до его прихода в Chanel в 1983 году скучную одежду бренда носили разве что жены докторов.