ФОТО И ВИДЕО ⟩ Восхищаемся: звезды на балу Met Gala 2023, посвященному Карлу Лагерфельду

Одно из главных модных событий года – бал Института костюма Met Gala 2023 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, который за 75 лет существования резво трансформировался из благотворительного ужина в fashion-событие мирового ранга, состоялось. С поистине небывалой звездной явкой, разумеется, пишет peоpletalk.ru.
В 2023-ем событие, которое вдобавок справедливо окрестили «Оскаром» в мире моды, было отмечено ярким заголовком «Карл Лагерфельд: Линия красоты» и стало настоящим оммажем наследию мэтра. Которое, к слову, Богато с большой «Б». В портфолио дизайнера значатся такие Модные Дома, как Balmain, Chloé, Fendi и Chanel, названия которых модельер снова заставил звучать гордо. Именно он возвел в абсолют твид и начал мастерски создавать из него не только пиджаки, но и костюмы, платья, бомберы и даже кроссовки – до его прихода в Chanel в 1983 году скучную одежду бренда носили разве что жены докторов.
Наконец, именно ему мы обязаны за сочетание платья с кроссовками и новую эпоху спорт-шика – до сих пор добрым словом вспоминаем выход Кары Делевинь на весенне-летнем показе французского Дома от 2013 года, когда модель появилась на подиуме в кутюрном свадебном платье в дивном союзе со спортивной обувью. И, да – 2023-й точно станет годом Карла Лагерфельда. Ведь помимо целиком и полностью посвященному мэтру Met Gala в его честь и хвалу недавно вышел документальный фильм «Таинственный мистер Лагерфельд», а уже в июне в китайском Макао откроется отель Karl Lagerfeld.