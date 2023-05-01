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Евгений Петросян госпитализирован в Москве

Limon.ee
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Евгений Петросян
Евгений Петросян Фото: Krasilnikov Stanislav/Scanpix

По некоторым данным, юмористу стало плохо в собственной квартире.

Евгений Петросян много лет выступает на сцене. 1 мая стало известно, что юморист почувствовал себя плохо. Его госпитализировали в Москве. По некоторым данным, артисту стало плохо в собственной квартире в Хамовниках. Его пятая жена Татьяна Брухунова вызвала скорую помощь. 77-летний Евгений Ваганович попал в руки врачей.

«Сейчас 77-летнего Петросяна обследуют для установки точного диагноза», — пишут авторы Telegram-канала Mash.

По другим данным, юморист упал дома, так как стало плохо с сердцем. Однако подробности случившегося Брухунова не рассказала. Также сам Петросян тоже не выходил на связь с поклонниками.

Напомним, что у пары подрастает сын Ваган, которому недавно исполнилось три года.

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