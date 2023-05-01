Евгений Петросян госпитализирован в Москве

Евгений Петросян много лет выступает на сцене. 1 мая стало известно, что юморист почувствовал себя плохо. Его госпитализировали в Москве. По некоторым данным, артисту стало плохо в собственной квартире в Хамовниках. Его пятая жена Татьяна Брухунова вызвала скорую помощь. 77-летний Евгений Ваганович попал в руки врачей.

«Сейчас 77-летнего Петросяна обследуют для установки точного диагноза», — пишут авторы Telegram-канала Mash.

По другим данным, юморист упал дома, так как стало плохо с сердцем. Однако подробности случившегося Брухунова не рассказала. Также сам Петросян тоже не выходил на связь с поклонниками.