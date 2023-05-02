ГОРОСКОП НА 2 МАЯ ⟩ Нужно изменить привычный ход событий

День нейтрален, проявляется влияние как позитивных, так и негативных тенденций. Нежелательно спешить в делах, требующих хладнокровия, предусмотрительности и расчета. Сейчас не подходящий момент для того, чтобы строить долгосрочные планы на будущее: приоритеты вскоре изменятся, и вы поймете, что напрасно тратили силы и время, пишет Dvorec.
Овен
Овны подвержены негативным влияниям со стороны, раздражительны и капризны. Жизненный тонус представителей данного знака невысок, не исключены недомогания, ощущение усталости и опустошенности. Вероятны конфликты с близкими людьми: им непонятны перемены в вашем поведении, причины принятых в последнее время решений.
Романтические знакомства не исключены, однако вы должны помнить о том, что сегодня просто не можете позволить себе потерять голову. Хладнокровие и здравый смысл вам совершенно необходимы, равно как и готовность отказаться от общения с особой, которая представляет опасность для ваших близких.
Телец
Очень неоднозначный и сложный день, полный контрастов и невероятных совпадений, как удачных, так и роковых. Вы склонны рисковать имеющимися деньгами и своим имуществом в надежде увеличить доходы, но при этом упускаете возможность поправить финансовое положение надежным и безопасным способом. Новые знакомства могут изменить жизнь к лучшему; вы легко располагаете к себе людей, разрушаете стереотипы и предрассудки.
А вот отношения с любимым человеком находятся в сложной, почти критической фазе; существует вероятность серьезного конфликта и даже разрыва. Крайне опасна ревность: из-за нее даже безобидная шутка может стать причиной проблем. Уделите общения детям и старшим родственникам, постарайтесь не отстранятся от семейных дел.
Близнецы
Наиболее вероятны перемены к лучшему в личной жизни. Сегодня вы преисполнены обаяния и к тому же на удивление благоразумны – это поможет избежать сомнительных знакомств и выбрать человека, достойного вашего внимания. В сложившихся парах происходит пересмотр приоритетов, меняются традиции, отношения становятся более комфортными для обоих.
Родственники могут критически оценивать вашу жизненную позицию и долгосрочные планы, осуждать поступки, которые в недавнем прошлом были склонны оправдывать. Относитесь к происходящему спокойно; сегодня лишние эмоции вам совершенно не нужны. На досуге послушайте классическую музыку или посетите художественную галерею: искусство окажет позитивное влияние на ваше душевное состояние.
Рак
День связан с возвращением проблем, которые вы привыкли считать решенными. Увы, не все ответы на вопросы признаны удовлетворительными, окружающие определенно ждут от вас работы над ошибками. Важно защищать свою точку зрения, отстаивать право на самостоятельное принятие решений. Сейчас вы не достаточно хладнокровны для того, чтобы воплощать в жизнь самые смелые планы, но небольшая пауза позволит восстановить душевное равновесие и ту стойкость, которая необходима для успеха.
Будьте готовы к спорам с самыми близкими людьми; попытки удержать диалог в конструктивном русле вряд ли увенчаются успехом, но попробовать все же стоит. Не позволяйте никому навязать вам чувство вины – оно будет очень плохим советчиком.
Лев
Весьма напряженный день. Основная проблема в романтических отношениях – ревность. Вы стремитесь быть на виду и легко привлекаете к себе внимание особ противоположного пола, забывая о том, что это может быть неприятно любимому человеку. Меняйте свое поведение или готовьтесь к извержению вулкана негодования: попытки свести конфликт на нет вряд ли окажутся удачными. Романтические знакомства нежелательны – вы рискуете стать жертвой психологических манипуляций, доверившись человеку, который лишь кажется безобидным.
Жизненный потенциал снижен, зато на высоком уровне находится восприимчивость к разрушительному влиянию со стороны. Постарайтесь защитить себя от общения с неприятными людьми, не выслушивайте критики в свой адрес, а комплиментам верьте безоговорочно.
Дева
Девам стоит настроиться на деловой лад. Это замечательный день для самостоятельного труда, работы на любом поприще. Ваши таланты раскрываются, возрастает способность анализировать и запоминать информацию, появляются заслуживающие внимания идеи. А вот общение с окружающими, увы, не складывается: родственники критикуют, любимый человек капризничает, друзья не проявляют интереса к вашим делам.
Хорошо побыть в этот день наедине с собой, совершить небольшую вылазку на природу, отдохнуть от городского шума и суеты. Состояние финансовых дел может всерьез расстроить вас, однако это не повод рисковать оставшимися средствами – сейчас только разумная экономия может помочь исправить ситуацию.
Весы
День не назовешь легким: все идет не так, как хотелось бы, обостряются противоречия в отношениях с близкими, любимый человек занимает позицию, которую вам непросто понять и принять. Наберитесь терпения – решительные действия не приведут ни к чему хорошему. Приятной неожиданностью станет знакомство с особой, разделяющей ваши интересы и увлечения, а также основные жизненные принципы. Общение может быть недолгим, но полезным для вас окажется обязательно!
Полагайтесь на свою интуицию, составляя план действий на день – именно она подскажет, какие предложение и приглашения можно принять, а от каких лучше отказаться. Финансовое положение может ухудшится, если вы не пересмотрите структуру расходов.
Скорпион
День покажется неинтересным: значительных событий не произойдет, а дела, которыми вам хотелось бы заняться, придется отложить. Некоторые Скорпионы могут даже заболеть от скуки, если вовремя не подумают о том, чем же, собственно, можно украсить этот день. Помните, что в организации развлечений важно не перестараться; это касается и активного отдыха, и общения с друзьями, и посещения увеселительных мероприятий.
Высока вероятность расходов, которые нанесут значительный удар по вашему бюджету. Постарайтесь, по крайней мере, покупать полезные вещи, а не все приглянувшиеся безделушки. Сегодня вам вряд ли удастся получить хорошие советы или помощь от близких людей, рассчитывать приходится только на себя.
Стрелец
Неприятности не исключены, но вы реагируете на них с таким неподдельным жизнелюбием, что негативные тенденции отступают. Даже из самой сложной ситуации можно найти выход, и сегодня вы с блеском докажете это окружающим, если пустите в ход свои таланты и способности. Представители противоположного пола не обделят вас вниманием, но речь идет скорее о дружеском, чем о романтическом общении.
Атмосфера в семье напряженная, и ваши попытки разрядить ее принесут скромные плоды. Однако сдаваться нельзя! Сегодня именно вы отвечаете за настроение близких людей, так постарайтесь же сделать так, чтобы никому не пришлось грустить и печалиться.
Козерог
Нужно изменить привычный ход событий, чтобы усилить влияние позитивных тенденций. Начать можно с проведения досуга – выбирайте занятия, которые для вас новы и увлекательны, даже если поначалу это будет казаться неуместной эксцентричностью. Сегодня вам вряд ли удастся получить одобрение друзей и родственников, да и любимый человек может позволить себе ряд скептических замечаний, однако уверенность в собственной правоте вам не изменит, а развитие событий докажет, что вы выбрали верную тактику.
Существует опасность для здоровья; спровоцировать недомогание могут неумело организованная поездка или нарушение режима питания. Настроение, однако, будет хорошим в течение всего дня.
Водолей
События данного дня – это своего рода уроки, которые вам хочет преподнести судьба, и от того, насколько хорошо и быстро вы их усвоите, зависит многое. А потому настраивайтесь на серьезный лад и ничего не упускайте из виду. Придется много думать и анализировать, делать выводы и использовать их на практике; это дело нелегкое, но увлекательное и результативное. Вы настроены философски и готовы пересмотреть собственную жизненную позицию, сегодня это очень кстати.
Перемены в романтических отношениях происходят, в основном, не по вашей инициативе. Однако сейчас есть шанс направить события в наиболее благоприятное русло. Действовать для этого придется весьма хитро, призвав на помощь все стратегические таланты, которыми наделила вас природа.
Рыбы
Не все дается легко, но вы прекрасно понимаете, что значительные победы требуют нешуточных усилий, и не торопитесь упрекать судьбу в несправедливости. Правильная оценка собственных возможностей – непременное условие успеха. Рассчитывать на то, что в случае затруднений окружающие устремятся вам на помощь, сегодня не приходится; остается добиваться своего упорным трудом.
День связан с проблемами в общении. Вы обидчивы и ранимы, легко поддаетесь негативным эмоциям и не желаете слушать объяснений. Однако уклоняться от разговоров все же не стоит: из откровенной беседы можно почерпнуть массу полезнейшей информации.