Эти знаки Зодиака ненавидят всех вокруг

Скорпион

Эти представители водной стихии отличаются харизмой, темпераментом, сильным характером. Страстные Скорпионы упрямы и на многое способны на пути к достижению цели. Они хладнокровны и амбициозны, но не любят идти по головам, как привыкли думать окружающие. Просто Скорпионы живут по принципу "око за око, зуб за зуб". Они считывают настроение собеседника, и, если кто-то сердится на них, рождённые под этим знаком зодиака отвечают взаимностью. Поначалу Скорпионы могут скрывать чувства, но простая неприязнь быстро сменяется ненавистью, держать её в себе становится ох как сложно.

Овен

Типичные представители стихии Огня, которым покровительствует Марс, импульсивны, инициативны, упрямы и энергичны. А ещё очень вспыльчивы. Овны уверены в себе и не понимают, почему не все люди их боготворят. Те, кому они не нравятся, сразу переходят в категорию врагов, и Овны начнут мстить. Что примечательно, ненависти они замечать не будут, потому что посчитают, что оппоненты получают то, что заслужили.

Дева