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ФОТО ⟩ «У тебя такая классная жена!» Таня Михайлова-Саар раскрыла секрет счастливого брака

Limon.ee
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Музыканты Таня Михайлова-Саар и Микк Саар в воскресенье отметили 16 лет совместной жизни.

В честь такой важной годовщины Таня Михайлова-Саар разместила в социальных сетях красивую совместную фотографию с мужем. «16 лет вместе», – написала певица в посте в Instagram.

«Так здорово, что у тебя такая классная жена... С хорошим чувством юмора, не правда ли?!», – пошутила Таня в подписи к совместному снимку.

Известная пара эстонских музыкантов встречаются с 2007 года, а в 2016-м они поженились. В феврале 2018 года у четы Саар родился сын Теодор. 

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