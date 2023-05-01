ФОТО ⟩ «У тебя такая классная жена!» Таня Михайлова-Саар раскрыла секрет счастливого брака

В честь такой важной годовщины Таня Михайлова-Саар разместила в социальных сетях красивую совместную фотографию с мужем. «16 лет вместе», – написала певица в посте в Instagram.

«Так здорово, что у тебя такая классная жена... С хорошим чувством юмора, не правда ли?!», – пошутила Таня в подписи к совместному снимку.