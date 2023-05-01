НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ⟩ Маленькие и талантливые растопили сердца таллиннского жюри

22-23 апреля в Центре русской культуры прошли конкурсные прослушивания в номинациях «вокал» и «хореография». В них приняли участие коллективы и солисты из Эстонии, Латвии и Литвы. Причем, на сцену выходили не только совсем юные таланты, но и участники постарше, те, кто всегда хотел попробовать свои силы на большой сцене.

«Cемь лет мы счастливы принимать на фестивале талантливых артистов из разных стран. Семь лет мы с восторгом слушаем и смотрим выступления солистов и творческих коллективов, которые каждый раз удивляют нас своим высоким уровнем подготовки, – говорит один из организаторов фестиваля Алена Мейдра. – Спасибо всем за радость встречи с прекрасным! Представитель жюри из Грузии Мераб Морчиладзе лаконично изрек в конце первого конкурсного дня: я потрясен! И мы с ним солидарны!»

На минувших выходных, 29-30 апреля, в Центре культуры Линдакиви и сцене RING Русского театра прошла театральная часть фестиваля «Новое поколение 2023». Для того, чтобы продемонстрировать свои театральные постановки, участники приехали в Таллинн из Ниццы и Хельсинки.