Названа причина смерти Вячеслава Зайцева

По сведениям издания, именно язвенная болезнь спровоцировала кровотечение в ЖКТ, с которым модельера экстренно госпитализировали, но не смогли спасти — пациент скончался в реанимации через несколько часов после поступления в больницу. Знаменитому кутюрье было 85 лет.