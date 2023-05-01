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Названа причина смерти Вячеслава Зайцева

Limon.ee
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Слава Зайцев
Слава Зайцев Фото: Shutterstock

Российское издание «Известия» со ссылкой на анонимные источники пишут о диагнозе, который, как утверждается, был поставлен модельеру Вячеславу Зайцеву перед смертью и ставший ее причиной.

«У Вячеслава Зайцева была язва желудка», — говорится в сообщении.

По сведениям издания, именно язвенная болезнь спровоцировала кровотечение в ЖКТ, с которым модельера экстренно госпитализировали, но не смогли спасти — пациент скончался в реанимации через несколько часов после поступления в больницу. Знаменитому кутюрье было 85 лет.

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