Названа причина смерти Вячеслава Зайцева

Российское издание «Известия» со ссылкой на анонимные источники пишут о диагнозе, который, как утверждается, был поставлен модельеру Вячеславу Зайцеву перед смертью и ставший ее причиной.
«У Вячеслава Зайцева была язва желудка», — говорится в сообщении.
По сведениям издания, именно язвенная болезнь спровоцировала кровотечение в ЖКТ, с которым модельера экстренно госпитализировали, но не смогли спасти — пациент скончался в реанимации через несколько часов после поступления в больницу. Знаменитому кутюрье было 85 лет.
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