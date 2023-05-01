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ВИДЕО ⟩ Водитель школьного автобуса потеряла сознание прямо за рулем. На помощь пришел школьник

Limon.ee
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Фото: Кадр из видео

Водителю школьного автобуса из Мичигана внезапно стало плохо за рулем, и она потеряла сознание. К счастью, один из школьников оказался находчивым и смог быстро среагировать, тем самым спас остальных 66 человек, находившихся в транспортном средстве, сообщает CNN.

На видео слышно, как водитель автобуса говорит по рации, что ей стало плохо. Вскоре после этого она теряет сознание прямо за рулем, а на заднем фоне слышны крики школьников, в то время, как автобус начал сворачивать со своей автополосы.

Дилан Ривз, ученик средней школы Уоррена Картера, увидел, что водителю стало плохо, и бросился со своего места, чтобы взяться за руль. Остановив автобус, молодой человек крикнул, чтобы кто-нибудь сообщил о случившемся в 911. Причина обморока водителя пока неизвестна. Смотрите видео!

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