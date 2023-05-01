ВИДЕО ⟩ Водитель школьного автобуса потеряла сознание прямо за рулем. На помощь пришел школьник

Водителю школьного автобуса из Мичигана внезапно стало плохо за рулем, и она потеряла сознание. К счастью, один из школьников оказался находчивым и смог быстро среагировать, тем самым спас остальных 66 человек, находившихся в транспортном средстве, сообщает CNN.
На видео слышно, как водитель автобуса говорит по рации, что ей стало плохо. Вскоре после этого она теряет сознание прямо за рулем, а на заднем фоне слышны крики школьников, в то время, как автобус начал сворачивать со своей автополосы.
Дилан Ривз, ученик средней школы Уоррена Картера, увидел, что водителю стало плохо, и бросился со своего места, чтобы взяться за руль. Остановив автобус, молодой человек крикнул, чтобы кто-нибудь сообщил о случившемся в 911. Причина обморока водителя пока неизвестна. Смотрите видео!
A seventh grader in Michigan is being praised as a hero for preventing his school bus from crashing after his bus driver lost consciousness, according to a school official. https://t.co/5HM1rx074S pic.twitter.com/0yAW1XywMf— CNN (@CNN) April 28, 2023