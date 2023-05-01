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Алика Милова на пути к Евровидению: я собрала чемодан по списку стилиста, чтобы она не ругалась на меня

Крислин Метсанурм Мерилин Няреп
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Алика Милова в таллиннском аэропорту
Алика Милова в таллиннском аэропорту Фото: Mihkel Maripuu

«Я думаю, что для родителей это огромный нервный стресс - видеть, как их дочь выступает перед миллионами», - сказала певица Алика Милова сегодня рано утром в аэропорту Таллинна перед вылетом в Ливерпуль, пишет Elu24.

Алика Милова, улетевшая с песней Bridges на Евровидение, призналась, что не выспалась перед утренним рейсом. «Я легла в час ночи, но в итоге заснула только в два, - говорит Алика, добавляя, что в смартфон она не смотрела. - Я ничего не делала! Я пыталась заснуть с закрытыми глазами, но в голове крутились мысли о том, как пройдут репетиции и как я буду справляться».

Молодой певице также удалось впервые обнять большой эстонский флаг в аэропорту Таллинна. «Это было чувство гордости, я бы хотела делать это чаще! - сказала Алика. - Это такое чувство безопасности, как будто родина обнимает тебя! Я так счастлива быть в Ливерпуле».

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