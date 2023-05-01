Алика Милова на пути к Евровидению: я собрала чемодан по списку стилиста, чтобы она не ругалась на меня

Алика Милова, улетевшая с песней Bridges на Евровидение, призналась, что не выспалась перед утренним рейсом. «Я легла в час ночи, но в итоге заснула только в два, - говорит Алика, добавляя, что в смартфон она не смотрела. - Я ничего не делала! Я пыталась заснуть с закрытыми глазами, но в голове крутились мысли о том, как пройдут репетиции и как я буду справляться».