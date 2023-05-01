Пожилой мужчина пошел починить приложение в телефоне, но вернулся домой с новеньким планшетом: что было дальше?

«Теперь я должен вкладывать свою собственную пенсию в то, что мне на самом деле не нужно и чем я не могу пользоваться!» - жалуется 78-летний Хейно, который пришел в магазин Elisa, чтобы починить приложение в телефоне, но ушел с совершенно новым планшетом. Когда он попросил вернуть товар, выяснилось, что торговые точки не предлагают 14-дневную политику возврата. Elisa встретилась с пожилым человеком и разрешила ситуацию, пишет Elu24.