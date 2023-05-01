«Теперь я должен вкладывать свою собственную пенсию в то, что мне на самом деле не нужно и чем я не могу пользоваться!» - жалуется 78-летний Хейно, который пришел в магазин Elisa, чтобы починить приложение в телефоне, но ушел с совершенно новым планшетом. Когда он попросил вернуть товар, выяснилось, что торговые точки не предлагают 14-дневную политику возврата. Elisa встретилась с пожилым человеком и разрешила ситуацию, пишет Elu24.
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Пожилой мужчина пошел починить приложение в телефоне, но вернулся домой с новеньким планшетом: что было дальше?
21 апреля 78-летний Хейно из Ида-Вирумаа отправился в Йыхвиский торговый центр Pargi в надежде починить приложение на своем смартфоне Samsung, которое, по его словам, исчезло с телефона. Хейно нашел в торговом центре торговую точку Elisa и отправился туда, чтобы восстановить приложение для телефона. Каким-то образом что-то пошло не так, и продавцу удалось всучить пожилому мужчине совершенно новый планшет Samsung Galaxy A8 с 36-месячной скидкой в 10 евро.
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