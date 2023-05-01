Финны предупреждают соотечественников: избегайте этих слов при посещении Эстонии

Портал Iltalehti опубликовал забавный список слов на эстонском и финском языках, которые пишутся одинаково, но означают совершенно разные вещи на обоих языках.

Несмотря на то что эстонский и финский языки являются родственными, вы все равно можете оказаться в смешной или неловкой ситуации - слово пишется одинаково на обоих языках, но его значение приводит вас к совершенно разным вещам.

Для финнов pulmad (свадьба) с твердым т - pulmat символизирует неприятности, для нас "свадьба" - это прекрасное событие. Если финн хвалит дешевый товар в нашем супермаркете и называет его halvaks, то есть "плохим", для нас это выглядит как грубость - как наш товар может быть таким плохим? На самом деле, финн хочет похвалить нас - ведь в Эстонии все еще так дешево.

Elu24 подобрал несколько финских и эстонских слов-загадок, которые в каждом языке означают совершенно разные вещи.

С финского на эстонский

Мы выбрали для перевода следующие финские слова: veski, hallitus, kalju, linna, kassi, то есть мельница, плесень, скала, замок, кошка.

Для финнов в этих словах нет ничего странного, они знают, что они означают, и не используют их по ошибке. Однако эстонцам эти слова могут показаться забавными и запутанными.