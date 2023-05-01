Меня все устраивает: известная супермодель превратилась в нищенку и ищет еду в мусорниках

Бывшую модель и жену звезды «Спасателей Малибу» Джереми Джексона Лони Уиллисон заметили, когда она искала еду на свалке, что показало, как далеко зашла жизнь бывшей фитнес модели после их разрыва десять лет назад.

39-летняя Уиллисон почти семь лет живет в лагерях для бездомных в Калифорнии, ее часто видят на улицах со своими лохмидными вещами, пишет New York Post.

Бывшая девушка с обложки, которая стала наркоманкой, впервые была замечена на улицах Лос-Анджелеса в 2016 году.

На фотографиях, сделанных несколько дней назад, Уиллисон выглядела истощенной, без зубов и с короткими волосами, это очень отличается от загорелой, сияющей и стройной девушки, которой она была когда-то.

Уиллисон, часто украшавшая обложки журналов и красные ковровые дорожки, в последние годы боролась со своим психическим здоровьем и проблемами в результате злоупотребления психоактивными веществами, употребление которых вышло из-под контроля после ее развода с Джексоном в 2014 году после двух лет брака.

Бурные отношения бывшей модели и фанатика фитнеса закончились из-за якобы пьяной потасовки, во время которой Джексон якобы пытался задушить Уиллисон.

Во время потасовки Уиллисон получила ранение с двумя сломанными ребрами, ранение шеи, а также царапины на лице и теле. Однако бывшая актриса сериала «Разоблачение» решила не предъявлять обвинений.