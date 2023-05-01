Алла Пугачева отправила детей из Израиля: куда и зачем?

Все это время исполнительница вместе с двойняшками находилась в Израиле, куда сбежала из России, однако сейчас семья отправилась в небольшое путешествие. На своей странице в Instagram Пугачева поделилась видео из аэропорта и рассказала, куда отправляется. «Три счастливых дня в Париже. Встреча с папой и поездка в Диснейленд. Ура!» - написала Примадонна. В кадре слышно, как Алла Борисовна говорит: «Поцелуйте за меня папу». Это означает лишь одно: певица не поехала с детьми.

На видео Лиза и Гарри также поделилась радостными эмоциями от путешествия, ведь очень соскучились по отцу, который много времени проводит на гастролях.

Галкин в свою очередь добавил к видео краткий комментарий «Жду» с красным сердечком.

И вот уже появились кадры счастливого отца с близнецами в Париже.