Стало известно, сколько стоит коронация Карла III: цифра вас удивит

Мы с нетерпением ждем, как все-таки пройдет «модернизированная» церемония, которую уже полгода готовит Карл. Но есть и другой вопрос, который будоражит британских налогоплательщиков ничуть не меньше, а именно во сколько им обойдется этот праздник жизни.

Поскольку все больше людей в стране сомневаются в целесообразности монархии в XXI веке, то король отчаянно пытается сделать все возможное, чтобы угодить публике. В частности, теперь нас ждут сокращения количества работающих членов королевской семьи, что существенно скажется на кошельках простых граждан.

Также Карл решил, что былой помпезности не место на современных церемониях. Именно поэтому коронация будет урезанной версией церемонии его покойной матери. Но, как оказывается, все сокращения касаются только количества участников и продолжительности, но не финансовой стороны вопроса.

Судя по новому отчету Time, стоимость предстоящего трехдневного празднования составит не менее 100 миллионов фунтов стерлингов. Причем все до последнего пенса - деньги налогоплательщиков, ведь коронация оплачивается из государственной казны. Таким образом, по оценкам британских СМИ, новая коронация побила рекорд церемонии королевы Елизаветы, почти вдовое превысив ее стоимость в 56 миллионов фунтов стерлингов.