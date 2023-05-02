Назван продукт, из-за которого женщины чаще болеют раком

Не так давно ученые из Университета Лидса опубликовали результаты исследования, которое продолжалось целых 17 лет. Участие в нем принимали женщины в возрасте от 35 до 39 лет - всего 32 147 человек. Больше всего специалистов интересовало, чем женщины питаются, и как рацион влияет на состояние их здоровья.
В итоге выделили четыре основные группы питания.
В первую вошли те, кто употреблял красное мясо, птицу и рыбу раз в неделю и реже.
Во вторую те, кто отдавал предпочтение рыбе и ел ее не реже чем раз в неделю.
Третья - те, кто ел рыбу и птицу раз в неделю и чаще.
Четвертая группа - те, кто ел в основном красное мясо, не рыбу и не птицу.
Сразу оговоримся, под красным мясом исследователи понимают свинину, говядину, баранину, субпродукты и мясные полуфабрикаты.
Сравнив состояние здоровья всех этих женщин, ученые выяснили: те, кто придерживался четвертого типа питания, чаще заболевали раком прямой кишки. Справедливости ради стоит отметить, что число таких женщин было невелико, всего около процента.
В любом случае эти данные имеют значение. Если у человека есть семейная предрасположенность к раку или он всерьез задумывается о профилактике, лучше ограничить потребление мяса, - говорит глава исследования доктор Диего де Жоргуи.
Примечательно, что в 2018 году в Университете Глазго проводилось еще более масштабное исследование, охватившее 273 466 женщин. Его итоги оказались неутешительными.
Если дама в 35−40 позволяет себе три куска бекона в неделю, то риск развития рака молочной железы у нее увеличивается.
А в Центре исследования рака в Вашингтоне проводили еще одно исследование, участницами которого стали 82 000 женщин. Наблюдения шли 22 года.
В результате выяснилось, что у женщин, которые едят мясо дважды в неделю, диагностировали эндометриоз на 56 процентов чаще, чем у тех, кто мясоедом не был (читайте также: Кто стареет быстрее: мясоеды или вегетарианцы).
Предполагается, что потребление красного мяса влияет на выработку гормонов, вызывающих эндометриоз, - говорит Фред Хатчинсон, глава исследования.
Больше движения и свежих овощей, поменьше жирного и жареного, исключить алкоголь и курение – эта формула здоровой жизни известна всем, кто следит за своим здоровьем. А данный список продуктов и трав, доступных вам всегда и везде, стоит повесить на дверцу своего холодильника как напоминание о том, что пора пополнить запасы топ-продуктов, относящихся к противораковому питанию.