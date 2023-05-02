Назван продукт, из-за которого женщины чаще болеют раком

Не так давно ученые из Университета Лидса опубликовали результаты исследования, которое продолжалось целых 17 лет. Участие в нем принимали женщины в возрасте от 35 до 39 лет - всего 32 147 человек. Больше всего специалистов интересовало, чем женщины питаются, и как рацион влияет на состояние их здоровья.

В итоге выделили четыре основные группы питания.

В первую вошли те, кто употреблял красное мясо, птицу и рыбу раз в неделю и реже.

Во вторую те, кто отдавал предпочтение рыбе и ел ее не реже чем раз в неделю.

Третья - те, кто ел рыбу и птицу раз в неделю и чаще.

Четвертая группа - те, кто ел в основном красное мясо, не рыбу и не птицу.

Сразу оговоримся, под красным мясом исследователи понимают свинину, говядину, баранину, субпродукты и мясные полуфабрикаты.

Сравнив состояние здоровья всех этих женщин, ученые выяснили: те, кто придерживался четвертого типа питания, чаще заболевали раком прямой кишки. Справедливости ради стоит отметить, что число таких женщин было невелико, всего около процента.

В любом случае эти данные имеют значение. Если у человека есть семейная предрасположенность к раку или он всерьез задумывается о профилактике, лучше ограничить потребление мяса, - говорит глава исследования доктор Диего де Жоргуи.