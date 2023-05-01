Тамара Глоба раскрыла опасные даты мая: дни повышенной аварийности

Астролог и телеведущая Тамара Глоба дала прогноз на май. Последний весенний месяц будет сложным, первая его половина пройдет под влиянием двух затмений – апрельского солнечного и майского (5 мая) лунного. В этот период нужно пристально следить за здоровьем, уделять внимание детям и близким.
Вторая половина мая – неспокойная в плане боевых проблем, повышена аварийность авиаперелетов, риск взрывов, а также разгула стихии – пожаров, потопов, землетрясений. Тамара Глоба назвала конкретные дни, когда следует быть предельно осторожными, - это опасные дни мая.
«Дни повышенной аварийности, которые требуют повышенного внимания: ночь с 1 на 2 мая, 4, 5, 6 мая, ночь с 10 на 11 мая, ночь на 15 мая, 17 мая, с 20 по 24 мая, а также 27, 28, 29 и 31 мая», - перечислила астролог в YouTube-прогнозе.