Квартира в Париже, Дом Моды, усадьба: кому достанется наследство Зайцева?

Если Вячеслав Михайлович не написал завещание в пользу чужих людей, которые могли одурманить больного человека, то 63-летнему Егору Зайцеву, его единственному наследнику, достанется все имущество отца.

Чего больше, долгов или доходов?

Имущество - это квартира в Париже (презент мэра города), многоэтажный Дом Моды на проспекте Мира в Москве (подарок советских властей) и усадьба в Каблуково, придуманная и воплощенная модельером. Можно было бы сказать, что Егору и его дочкам Марусе и Насте достанутся и доходы Дома Моды, но в последние годы там было гораздо больше долгов, чем прибыли. Так что расплачиваться по ним тоже, скорее всего, придется наследникам.

Например, еще четыре год назад, по информации в открытых источниках, арбитражный суд назначал слушания по иску Департамента городского имущества Москвы о взыскании 58,4 миллионов рублей (664 000 евро по сегодняшнему курсу) с Дома Моды Славы Зайцева. Основанием был долг по арендной плате. Кроме того, сотрудникам задерживали зарплату, они даже подавали заявления в суд. Выкатывали иски поставщики ресурсов: энергетики, интернет-провайдеры. Да еще велась борьба между приближенными дизайнера - за власть и деньги.Спасут ли Дом моды?

Подобная ситуация возникала и раньше. Тогда Дом моды спасли. Но часть здания, по слухам, все-таки была продана.

А потом в лапы судебных приставов попал и лично Вячеслав Михайлович. Оказалось, у него накопился налог за землю в Каблуково в размере 50 тысяч рублей (меньше 1 000 евро по сегоднящнему курсу).

Заболев, Зайцев-старший передал бразды правления сыну. Сам справляться со своей империей он был уже не в силах. «Каждый год копятся огромные долги. Нужны деньги, а денег нет», - жаловался он несколько лет назад.

От артистов заказов не поступало, как это бывало в прежние времена. Да и хорошие мастера разбежались.

Спасти тонущий «титаник» Егору было сложно. А тут еще в доме модельера стали появляться чужие люди - якобы с благими намерениями помочь. Они же продавали билеты на сомнительные мероприятия с участием Вячеслава Михайловича.