ГОРОСКОП, КОТОРЫЙ СБЫВАЕТСЯ ⟩ Эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, что ждет знаки Зодиака в мае

Лунное затмение больше действует на подсознательные процессы, нежели на внешнюю сторону жизни. Оно способно «вытащить на поверхность» наши истинные желания и страхи. Ось Телец-Скорпион ответственна за темы, связанные с ресурсами и финансами. Вероятно, что именно эти вопросы приобретут особенную актуальность в период с 3 по 7 мая. Воздержитесь от важных финансовых решений и заключения договоров. Будьте внимательны, находясь за рулем транспортных средств. Идеально совершить маленький акт милосердия по отношению к тем, кто нуждается в средствах. Не ссорьтесь в эти дни из-за денег. Старайтесь избегать любых конфликтов, даже если вас провоцируют.