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Роману Костомарову вновь озвучили неутешительный прогноз

Limon.ee
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Роман Костомаров.
Роман Костомаров. Фото: imago sportfotodienst

Авербух сделал заявление о перспективах возвращения Романа Костомарова на лед, пишет Topnews.

Олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова могут выписать из больницы не раньше, чем через три месяца.

Об этом утверждает источник «Р-Спорта», знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания фигурист чувствует себя гораздо лучше, проблемы с внутренними органами миновали, также как и угроза дальнейшего некроза. «С ним занимаются специалисты, он делает лечебную физкультуру, чтобы разработать мышцы. Но до установки протезов еще далеко, должно пройти время. Что же касается возможной транспортировки в Германию, то это домыслы, не имеющие ничего общего с реальностью. В настоящее время таких планов нет», – цитирует источник «Р-Спорта».

По его словам Костомаров может пробыть в больнице до августа. Планируется, что он вернется домой после протезирования и реабилитации.

Врач-реабилитолог Константин Терновой сделал важное предупреждение. Нельзя надеяться на то, что после реабилитации жизнь Романа Костомарова окажется в безопасности.

Нет никаких гарантий, что проблемы не начнутся вновь, говорит врач. Как бы ни старались специалисты, угроза еще долгое время будет висеть над здоровьем фигуриста.

Скорее всего, прежде чем чемпиону установят протезы, пройдет много месяцев. «Устанавливается культя, но она не предназначена для того, чтобы делать с ней активности. Она устанавливается для операции под протез. Культя - это не та вещь, которая поможет вернуть хоть какую-то активную деятельность опорно-двигательного аппарата. Тут нет страховки, реабилитологи попытаются вернуть хоть в каком-то виде состояние организма Роману, но никто точно ничего не скажет даже после завершения всех восстановительных процедур», - говорит доктор.
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