Роману Костомарову вновь озвучили неутешительный прогноз

Олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова могут выписать из больницы не раньше, чем через три месяца.

Об этом утверждает источник «Р-Спорта», знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания фигурист чувствует себя гораздо лучше, проблемы с внутренними органами миновали, также как и угроза дальнейшего некроза. «С ним занимаются специалисты, он делает лечебную физкультуру, чтобы разработать мышцы. Но до установки протезов еще далеко, должно пройти время. Что же касается возможной транспортировки в Германию, то это домыслы, не имеющие ничего общего с реальностью. В настоящее время таких планов нет», – цитирует источник «Р-Спорта».

По его словам Костомаров может пробыть в больнице до августа. Планируется, что он вернется домой после протезирования и реабилитации.

Врач-реабилитолог Константин Терновой сделал важное предупреждение. Нельзя надеяться на то, что после реабилитации жизнь Романа Костомарова окажется в безопасности.

Нет никаких гарантий, что проблемы не начнутся вновь, говорит врач. Как бы ни старались специалисты, угроза еще долгое время будет висеть над здоровьем фигуриста.