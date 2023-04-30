Умер модельер Вячеслав Зайцев

Зайцева привезли в реанимацию с кровотечением в желудке. Врачи оказались бессильны, модельер скончался, не приходя в сознание.

В 2016 году Вячеславу Зайцеву был поставлен диагноз – болезнь Паркинсона, из-за болезни начались проблемы с суставами. Он был частично парализован, ему было трудно говорить и передвигаться, однако благодаря правильному лечению Зайцеву удалось восстановить речь и даже самостоятельно принимать пищу.

2 марта художник-модельер встретил 85 летие, а 5 марта посетил банкет, который близкие организовали в честь его юбилея.

На публике модельер появлялся редко из-за болезни. Зайцев с трудом разговаривал, а передвигаться мог только с посторонней помощью. Обычно на мероприятиях Вячеслава Михайловича сопровождали ассистенты, которые поддерживали его под руки.

Зайцев мечтал наладить отношения с сыном Егором, но ему это не удавалось. «Я плохо себя чувствую, но он не звонит все равно», – сетовал модельер.

Первый комментарий после смерти Вячеслава Зайцева оставил Сергей Зверев.

Сергей Зверев: «Это шок, как это так, он же пошёл на поправку»