Самые популярные секс-фетиши, о которых мужчины боятся говорить своим женам

Тут никто не покрутит пальцем у виска и не подаст на развод, но отказать тоже могут. Одна вебкам-модель рассказала, что клиент попросил её сделать стойку на руках и в таком положении пописать. Она не стала этого делать. «Мои девушки должны уметь говорить »нет«. Парни не чувствуют берегов, а мы и так отдаём больше, чем получаем», — комментирует подобные случаи Латиша.