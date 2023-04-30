ЭТО АД ⟩ Джамала опубликовала шокирующие фото на фоне разрушенных Бучи и Ирпеня: трагические места

Украинская певица Джамала побывала в городах Буча и Ирпень, которые в начале войны были под российской оккупацией.

Исполнительница поделилась щемящими фото в Instagram на фоне разрушенных домов, а также моста через реку Ирпень, с помощью которого местные жители убегали из обстреливаемого города.

Сейчас эти места часто посещают иностранные делегации. По мнению Джамалы, это важно, ведь так весь мир своими глазами увидит последствия российской агрессии в Украине.

«Вчера я была в Буче и Ирпене. Посетила мемориал и, кажется, пересмотрела с делегацией чешского президента. В эти места сейчас приезжают иностранцы. Это важно, что они почти каждый день посещают = освещают жестокость, которую совершил оккупант на нашей земле. трагические места для нас Эти города целый должен знать целый мир, но должны помнить о тех, благодаря кому Ирпень и Буча выстояли и были освобождены», - написала певица.

Джамала напомнила, что, несмотря на безжалостные обстрелы украинских городов, жизнь в них продолжает продолжаться и за это сегодня борется каждый из нас.