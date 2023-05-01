По цене чашки кофе: восемь городов, где продают недвижимость за сущие копейки, а вы и не в курсе

Иностранцы же в это не верят. Многие с радостью мечтают о том, чтобы переехать на пмж в столицу Японии.

Окутама, Япония

Суеверие о том, то нужно бросать дома, в которых произошло несчастье, бытует не только в Токио, но и по всей стране. Потому пустующая недвижимость имеется и в поселке Окутама. Там хорошая природа и тихое уединенное местечко, которое привлекает туристов.

Власти заметили интерес молодых людей к Окутаме и ввели специальную программу - заселяться в пустые дома в поселке могут только люди не старше 43 лет. В доме также нужно прожить минимум 22 года, чтобы он перешел в собственность окончательно.

Буффало, США

Власти города разработали специальную программу - Urban Homestead Program. В рамках нее дом также можно купить по цене в один евро. Требования практически те же: прожить в новой недвижимости нужно минимум три года, а также вложиться в ее ремонт. Так власти города Буффало делают город красивым и не тратят деньги на снос зданий.

Детройт, США

В этом городе родился рэпер Эминем, и в то время Детройт не пользовался особым спросом у новоселов. Тогда там лютовали криминал, банкротство и безработица.