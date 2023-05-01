По цене чашки кофе: восемь городов, где продают недвижимость за сущие копейки, а вы и не в курсе

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Цены на недвижимость растут каждый год, с этим трудно поспорить. В Таллинне продают квартиры, которые стоят как крыло от самолета. Однако в мире есть места, где дома отдают за смешные деньги или даже вовсе бесплатно. Расскажем об этих городах и странах подробнее. Вдруг, вас заинтересует.
Самбука, Италия
В городах и деревнях Италии, где присутствует низкая плотность населения, предлагают приобрести недвижимость всего за один евро. Это делается для того, чтобы увеличить численность, а дома, из которых съехали прошлые жильцы, попросту не пустовали.
Стоит понимать, что здания в Самбуке не первой свежести. Поэтому правительство обязывает новых владельцев отремонтировать дом за три года. Есть даже определенная сумма, которую должны потратить на реновацию, купившие недвижимость, - 15 тысяч евро.
Рубе, Франция
Рубе - маленький город на севере страны, расположен на границе с Бельгией. Место экономически стабильное и с каждым годом только продолжает развиваться. Власть планирует постепенно заселить все районы и придать городу красивый вид. Этого хочется достичь и за счет привлечения новых жителей, которые станут покупать ветхие здания за копейки, а потом самостоятельно приводить их в порядок.
Токио, Япония
Население Токио - 13,96 миллионов и, казалось бы, что пустующих здесь домов вовсе не должно быть. Однако таковые все-таки имеются. Их появление связано с одним необычным суеверием: считается, что если в доме случилась какая-то беда, то в нем больше нельзя жить. Естественно, этому принципу следуют только местные, которые и бросают порой свою недвижимость на произвол судьбы.
Иностранцы же в это не верят. Многие с радостью мечтают о том, чтобы переехать на пмж в столицу Японии.
Окутама, Япония
Суеверие о том, то нужно бросать дома, в которых произошло несчастье, бытует не только в Токио, но и по всей стране. Потому пустующая недвижимость имеется и в поселке Окутама. Там хорошая природа и тихое уединенное местечко, которое привлекает туристов.
Власти заметили интерес молодых людей к Окутаме и ввели специальную программу - заселяться в пустые дома в поселке могут только люди не старше 43 лет. В доме также нужно прожить минимум 22 года, чтобы он перешел в собственность окончательно.
Буффало, США
Власти города разработали специальную программу - Urban Homestead Program. В рамках нее дом также можно купить по цене в один евро. Требования практически те же: прожить в новой недвижимости нужно минимум три года, а также вложиться в ее ремонт. Так власти города Буффало делают город красивым и не тратят деньги на снос зданий.
Детройт, США
В этом городе родился рэпер Эминем, и в то время Детройт не пользовался особым спросом у новоселов. Тогда там лютовали криминал, банкротство и безработица.
Жители давно перестали верить в то, что город можно сделать красивым и туристически привлекательным. Поэтому власти стали отдавать старые дома за небольшие деньги, но проблема в том, что никому, кроме бездомных, эти здания оказались не нужны. Кроме того, другие штаты тоже предлагают дешевые земельные участки - и экономическое состояние там куда лучше, чем в Детройте.
Ливерпуль, Великобритания
Согласно статистике, как минимум 200 тысяч домов могут пустовать полгода в Ливерпуле. Многие из их бывших владельцев бросили недвижимость еще в период безработицы в семидесятые, восьмидесятые и девяностые.
Власти не теряют надежду и все же планируют заселить окраины города, продавая дома по цене в один евро. Тем не менее, правила покупки строгие: это должна быть первая сделка с недвижимостью в вашей жизни, вам также нужно иметь гражданство и обязаться провести в здании ремонт согласно требованиям города.
Кандела, Италия
Иногда власти города даже платят людям за переезд. Так, к примеру, делают в городке Кандела. Правительство готово заплатить тем, кто возьмет здесь жилье, две тысячи евро.
Для чего это делают? Чтобы город совсем не опустел, хотя он когда-то был процветающим, но потом перестал развиваться и много жителей его покинуло. Только представьте: в 1990-е здесь жило 18 тысяч людей, а в 2019 году - 2,7 тысяч.
Чтобы получить деньги за переезд, нужно быть гражданином Италии и зарабатывать не менее семи с половиной тысяч евро в год. Есть и еще одно условие: если вы перебираетесь в город без семьи в гордом одиночестве, то вам заплатят вместо 2000 евро всего 800.