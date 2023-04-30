У Весов и Овнов высок риск финансовых потерь, Ракам и Козерогам пора заняться собой: гороскоп на неделю 1 - 7 мая 2023 года

Дева

На этой неделе Девы должны уделить внимание своим домашним делам и семейным отношениям. Обратите внимание на уют и комфорт в своем доме, возможно, пришло время для ремонта или перестановки мебели. В работе будьте организованными и планируйте свое время, чтобы избежать стресса. В личной жизни выразите свою любовь и поддержку близким.

Весы

На этой неделе Весы должны обратить внимание на свои финансы и материальные дела. Будьте внимательны к своим расходам и инвестициям, избегайте рискованных сделок. Это также хорошее время для планирования бюджета и разработки долгосрочных финансовых стратегий. В личной жизни обратите внимание на свои потребности и найдите баланс между работой и отдыхом.

Скорпион

На этой неделе Скорпионы будут иметь возможность развить свои навыки коммуникации и укрепить свои отношения с окружающими. Будьте открытыми для новых знакомств и общения с людьми. Это также хорошее время для изучения новых тем и углубления своих знаний. В личной жизни проявите искреннюю эмоциональную поддержку и понимание к близким.

Стрелец