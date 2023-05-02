Как вывести пятно от кофе за пять минут: четыре самых простых способа

Кофе является одним из наиболее употребляемых напитков, поэтому и пятна от кофе на одежде – не редкость. И даже если вы «образец осторожности», который имеет железное правило не подавать своей второй половинке кофе в постель, а во время употребления такого напитка контролирует все свои движения, от таких пятен вы всё равно не застрахованы. Ведь подобные опасности могут подстерегать вас даже на улице, например, когда кто-то в толпе будет спешить на работу, держа при этом в руках только что приобретенный кофе.

Итак, давайте разберемся, как вывести пятно от кофе в домашних условиях, не потратив на это «все деньги мира» и огромное количество драгоценного времени, пишет glavred.info.

В первую очередь стоит запомнить: чтобы качественно отстирать кофе, лучше всего делать это сразу после появления пятна. Проще всего будет, если вы пролили на себя кофе, находясь дома. Если такое пятно появилось, когда вы были на работе, на встрече с друзьями или в любом другом месте – то старайтесь отстирать его сразу после возвращения домой.

Стоит как можно скорее поместить пятно под струю горячей воды. Температуру горячей воды стоит регулировать в зависимости от разрешенной для такого типа ткани – эта информация должна быть указана на ярлычке. Если пятно не исчезло, можно использовать один из следующих способов.