Настоящим кошмаром для семьи Тернеров из Великобритании обернулся долгожданный отпуск в Испании. 57-летний Гарри и 55-летняя Юта Тернеры приобрели 10-дневный тур в четырехзвездочный отель Illa D'OR на курорте Порт-де-Польенса для себя и двух дочерей, пишет super.ru.
Британская семья поселилась в 4-звездочном отеле в Испании и попала в логово клопов: жуткие фотографии следов от укусов
Однако с первых же дней путешествие было испорчено: оказалось, что номер кишит постельными клопами. Каждую ночь в их кровати, как выразились супруги, «пировал рой кровососов», пишет dailymail.co.uk. Поначалу укусов было немного, и Тернеры решили, что их оставили комары, однако красных точек на коже становилось все больше и больше. Наконец на восьмую ночь Гарри и Юта включили в спальне свет и обнаружили на спинке кровати, простыне и подушках десятки мелких насекомых (как известно, клопы активны в ночное время).
В ту же ночь пару с детьми переселили в другой номер, однако это мало облегчило их страдания. По словам супругов, ночью все тело ужасно зудело, а днем, на солнце, укусы воспалялись еще больше. «Мы чувствовали себя уставшими, разбитыми и истощенными», - сказала Юта в интервью изданию Olive Press. К слову, отель в качестве компенсации предложил Тернерам спа-процедуры (звучит как издевательство) и морскую прогулку. В настоящий момент руководство отеля обсуждает размер компенсации для британской семьи с туроператором TUI.
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