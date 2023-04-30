Британская семья поселилась в 4-звездочном отеле в Испании и попала в логово клопов: жуткие фотографии следов от укусов

Однако с первых же дней путешествие было испорчено: оказалось, что номер кишит постельными клопами. Каждую ночь в их кровати, как выразились супруги, «пировал рой кровососов», пишет dailymail.co.uk. Поначалу укусов было немного, и Тернеры решили, что их оставили комары, однако красных точек на коже становилось все больше и больше. Наконец на восьмую ночь Гарри и Юта включили в спальне свет и обнаружили на спинке кровати, простыне и подушках десятки мелких насекомых (как известно, клопы активны в ночное время).