СМОТРИ И СРАВНИ ⟩ Эстонская королева уколов красоты показала, как она выглядела 18 лет назад

«Я до сих пор слышу истории о том, как некоторые люди и даже профессионалы не могут понять, что разумно и что возможно. Важно понимать, как сохранять и поддерживать молодость», - пишет Марью на страничке своего одноименного салона красоты.

«Сохраняйте себя и позволяйте сохранять себя тем, кто знает, что делает. Мы стареем, и это не должно никого пугать сегодня», - Марью призывает женщин доверять профессионалам.

Она добавила, что в настоящее время она обучает свою дочь Диану, чтобы та смогла продолжить ее дело.

Марью поделилась с подписчиками фотографиями, сделанными с разницей в 18 лет. Фотография слева была сделана в 2005 году, а справа - в 2023 году.

На другом снимке Марью 42 года, на другом 46. ««Время созревания столового вина», - пошутила Марью.