СМОТРИ И СРАВНИ ⟩ Эстонская королева уколов красоты показала, как она выглядела 18 лет назад

Марью Карин, прозванная эстонской королевой уколов красоты, поделилась с подписчиками фотографией из своей юности, чтобы показать, насколько хорошо она сохранилась благодаря косметологии, пишет Elu24.
«Я до сих пор слышу истории о том, как некоторые люди и даже профессионалы не могут понять, что разумно и что возможно. Важно понимать, как сохранять и поддерживать молодость», - пишет Марью на страничке своего одноименного салона красоты.
«Сохраняйте себя и позволяйте сохранять себя тем, кто знает, что делает. Мы стареем, и это не должно никого пугать сегодня», - Марью призывает женщин доверять профессионалам.
Она добавила, что в настоящее время она обучает свою дочь Диану, чтобы та смогла продолжить ее дело.
Марью поделилась с подписчиками фотографиями, сделанными с разницей в 18 лет. Фотография слева была сделана в 2005 году, а справа - в 2023 году.
На другом снимке Марью 42 года, на другом 46. ««Время созревания столового вина», - пошутила Марью.
Марью Карин, мать четверых детей, построила свой бизнес и создала собственный бренд. Она иногда работает по 12 часов. Марью говорит, что ей не нужно время на отдых, потому что она занимается любимым делом: «Моя постоянная клиентура - это те люди, которых ты принимаешь как хороших друзей. Ты болтаешь и шутишь с ними, они уходят в хорошем настроении, я остаюсь в хорошем настроении, и все довольны».