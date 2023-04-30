Солист группы Måneskin Дамиано Давид шокировал подписчиков фото в обнаженном виде

Но это досадное упущение он с успехом компенсировал откровенными селфи прямиком из собственной спальни, которыми поделился с довольными подписчиками. Можно ошибочно подумать, что 24-летний красавчик хвастается приданым в поисках дамы сердца, но как мы помним, Дамиано уже много лет состоит в крепких отношениях со своей девушкой Джорджией Солери.

Она же к нему и присоединилась на одном из фото, правда, сама на этот раз оказалась намного скромнее и была полностью одета. Кадр сразу напомнил известную «голую» фотографию Джона Леннона и Йоко Оно. Хотя от Джорджии мы совсем не ждем, чтобы она разбила Måneskin, как Йоко - The Beatles: модель во всем поддерживает своего возлюбленного и фанатеет от итальянских рокеров не меньше нашего.