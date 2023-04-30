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Стивен Кинг отреагировал на ракетный удар по Умани: это не война, это терроризм

Limon.ee
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Стивен Кинг
Стивен Кинг Фото: Shutterstock

«Король ужасов» встал на защиту украинцев, пишет tsn.ua.

Легендарный писатель Стивен Кинг не смог молчать после жестокого ракетного удара россиян по многоэтажке в Умани.

Автор высказался по поводу вражеской атаки в своем Twiiter. Он подчеркнул, что действия России в Украине - это уже не война, а террористический акт и страна-агрессорка продолжает убивать не только взрослых людей, но и детей.

«Россия убивает все больше украинских гражданских – в том числе детей – ударами беспилотников. Это не война. Это терроризм», - написал Стивен.

Напомним, что ракетный удар по Умани произошел ночью 28 апреля. Две российские ракеты попали в жилой квартал города, в результате чего была разрушена многоэтажка. В результате атаки погибли 23 человека, среди которых пятеро детей. Спасатели продолжают разбирать звали и искать пропавших.

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