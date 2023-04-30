ОТВЕТ ПОРАЖАЕТ ⟩ Поклонники уверены, что Юлия Высоцкая не умеет готовить: почему?

По их мнению, актриса, обладающая репутацией опытного и умелого кулинара, не умеет готовить. Сначала в соцсетях завирусился выпуск «Едим Дома» с сомнительными сырниками, потом кто-то выложил ролик с горящим шашлыком, и началось... Пользователи собрали десятки блюд в исполнении Высоцкой, которые едва ли можно назвать аппетитными.

«Я всегда говорила, что не умею готовить. А все, оказывается, намного проще: я просто готовлю как телезвезда», - шутит одна из юзеров. «Новый пример эффекта Манделы. Все запомнили, что Юлия Высоцкая [классно] готовит. Я смотрела эту передачу и думала: «Она так круто готовит, потому что у нее на кухне есть абсолютно любая приблуда и любые продукты». А она не круто готовит. Хотя мне так эта передача даже больше нравится», - пишет вторая. «В два часа ночи я рыдаю от смеха, потому что увидела, как Высоцкая жарит сырники», - сообщает третья. «Идея для шоу «Юлия Высоцкая не умеет готовить». Менять ничего не нужно», - замечает четвертый.